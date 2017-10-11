Basın mensupları eğitim seminerinde buluştu

Basın İlan Kurumu Darıca Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen ve iki gün süren “Basın Mensupları Eğitim Semineri”nin kapanış programında BİK Genel Müdür Yardımcısı Cem Elçin konuşma yaptı. Cem Elçin konuşmasına Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen basın mensuplarına, eğitimin verimli geçmiş olması temennileriyle başladı.



Uzun yıllardan beri uygulanmakta olan 67 sayılı Genel Kurul kararının yerine 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren kısaca Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği olarak adlandırılan yeni Yönetmeliğin yürürlüğe girdiğini, bu eğitim programında da ağırlıklı olarak Yönetmenlik hakkında bilgilendirmeler yapıldığını, bundan sonra uygulamalarda karşılaşılabilecek her türlü sorunda BİK personelinin yardıma hazır olduğunu belirten Genel Müdür Yardımcısı sözlerini şöyle sürdürdü;



“Hepinizin bildiği üzere Basın İlan Kurumu olarak resmi ilan ve reklam yayın süreçlerimizi tamamen elektronik ortama taşıdık. İLANBİS Yönetmeliği uyarınca, 01 Temmuz 2017 tarihinden itibaren resmi reklamların da müşterilerden elektronik ortamda alınmasıyla birlikte elden veya posta yoluyla ilan kabulü ortadan kalkmıştır.

İLANBİS adını verdiğimiz programla artık ilan süreçlerinin tamamı ile birlikte Aylık Beyannameler ve gazetelerinizin PDF nüshalarının Kurumumuza intikali elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.



“BİK, gazetelerde istihdam edilen personelin niteliğinin artması için çeşitli kurumlarla işbirliği içindedir”



Kurumumuz resmi ilan ve reklamların süreli yayınlarda yayınlatılmasına aracılık etmenin dışında gazeteciliğin, dolayısıyla gazetelerde istihdam edilen personelin niteliğinin ve kalitesinin arttırılması için de KOSGEB, İŞKUR ve Kalkınma Ajanslarıyla işbirliği içinde çalışmaktadır.



İŞKUR ile birlikte gerçekleştirdiğimiz “Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programları” ile Kocaeli, İstanbul, Bursa, Samsun ve Ankara illerinde yeni gazeteci adaylarına eğitim verilmiş ve bu eğitimi alan birçok kişinin de gazetelerde istihdam edilmesi sağlanmıştır.



Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansıyla birlikte “Yerel Gazetelerde Reklamcılığın Geliştirilmesi” projesi Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilmiş, Doğu Marmara ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajanslarıyla birlikte “Yerel Basında İnternet Haberciliğinin İyileştirilmesi” projesi ise Ekim ayı içerisinde uygulanacaktır. Bunlar gibi birçok projemizde değerlendirme aşamasındadır.”



Cem Elçin konuşmasında Avrupa Birliği ERASMUS programı kapsamında kabul edilen Gençlerin Katılımı ile Yerel Yazılı Basının Dijitale Dönüşümü ve İnternet Yasası Çalıştayları’nın 7 bölgede yapıldığını, bu Çalıştayların genel değerlendirmesini içeren Forumun ise 21-22 Ağustos 2017 tarihlerinde BİK’in Bayramoğlu tesislerinde gerçekleştiğini ve son olarak 10 maddelik Ana Yapısal Diyalog Forumu deklarasyonunun yazımıyla bu projenin de tamamlandığını katılımcılarla paylaştı.



Elçin son olarak “Ülkemizde devletin mali, teknik ve idari desteğinin yanı sıra faizsiz kredi imkânı da sunun tek kurum KOSGEB’dir. Bu desteklerden faydalanabilmek için KOBİ statüsünde olmak ve KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmak gerekmektedir. Bu şekilde yazılı basın işletmeleri nitelikli personel desteği, mobil uygulama desteği ve makine teçhizat desteğinden yararlanma imkânına kavuşabilecektir.” hatırlatmasında bulunarak, programa katılanlara teşekkür etti.



İki gün süren programda dijital gazetecilik, yeni Yönetmeliğin genel uygulama esas ve usulleri, denetleme ve içerik kontrolü hakkında uygulama esas ve usulleri, BİK ile Resmi İlan ve Reklam Yayınlayan Gazeteler Arasındaki faturalaşma, ödeme ve mutabakatlar, İLANBİS ve dijital dönüşüm çalışmaları, yerel gazetelerin dijital reklam piyasalarına entegrasyonu hakkında sunumlar yapıldı. BİK’in özellikle yerel basının dijital dönüşümü, yerel basın çalışanlarının istihdamı ve personel niteliğinin artırılmasına yönelik farklı kurumlarla geliştirdiği projelere dair bilgiler verildi.



Eğitim, programa katılanlara verilen sertifikaların dağıtıldığı törenle sona erdi.



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