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Basın Mensuplarını da Tehdit Etti

Kocasinan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde meydana gelen diğer olayda ise 58 yaşındaki Ö.T. eve alkollü geldi.

Basın Mensuplarını da Tehdit Etti
Kocasinan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde meydana gelen diğer olayda ise 58 yaşındaki Ö.T. eve alkollü geldi ve karısı 57 yaşındaki M.T. ile tartıştı. Emekli polis olduğu öğrenilen Ö.T.’nin tabancası ile karısı M.T’yi ayağından ve sırtından vurarak yaraladığı bildirildi.
Yaralanan M.T'nin ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 kişi adliyeye çıkarıldı. Katil zanlılarından E.U, görüntü alan basın mensuplarını, “İyi çekin, sizinle görüşeceğiz” diye tehdit etti. (iha)
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