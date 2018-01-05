Başka yerlerde Recep Tayyip Erdoğan yok

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Sarıoğlan ziyaretinde yaptığı konuşmasında “Bizde Gezi olayları nasılsa İran'daki olaylar da aynı” dedi.

“Gezi olayları nasıl çıktı? Ne oldu? Kimsenin bildiği yok. Birden bire bir şey oldu. Taksimde üç ağaç kesilecek diye tüm Türkiye ayağa kalktı. Belki Sarıoğlan'da da ayağa kalkan olmuştur. Belki Sarıoğlan'da da tencere tava çalan olmuştur. Türkiye'nin 81 vilayetinin 80’inde tencere tava çaldılar. Sebep, Taksim’de üç tane ağaç kesilecek diye. Şimdi aynısı İran'da oluyor” diyen Mustafa Elitaş şunları söyledi:

“İran'daki olayın sebebi ‘yumurta fiyatları'. Yumurta fiyatları arttı diye İran ayakta. 29 kişi olaylarda hayatını kaybetti. 400 yaralı var. Düşünebiliyormuşsunuz arkadaşlar bir yumurta konusunda hak ararken 400 insanın yaralanmasına 29 insanın hayatını kaybetmesine sebebiyet verdiler. Aynısını Gezi olaylarında yaptılar. Bir kalkışma ama başka yerlerde Recep Tayyip Erdoğan olmadığı için durduramıyorlar. Şimdi bakıyorum İran'da bir haftadır yaşanan hadiselerle Gezi olaylarının nereden nereye hangi noktaya ulaştığını ve Türkiye'yi getirmek istedikleri noktanın ne olduğunu gördüğümüzde bu ihanet şebekelerinin, bu hainlerin, bu satılmışların amaçlarının hangi noktada olduğunu görüyoruz.”

Kurum Haberi

