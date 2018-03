Başkan Akay 2017 yılını değerlendirdi

Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, 2017 yılının değerlendirdi. Kayseri Şeker Fabrikası’nın 2017 yılı içerisinde rekorlar kırdığını kaydeden Akay, fabrikada yıl içerisinde 2 milyon 876 bin ton net pancar işlendiğini söyledi.

Akay, “2017 yılı fabrikamız açısından rekorlar yılı olarak geçti. Boğazlıyan fabrikamız açıldıktan sonra uzun yıllardır ilk defa kampanya süresi 105 gün oldu, Kayseri’nin de 108 gün civarında olacak. Bu kampanya döneminde 2 milyon 876 bin ton net pancar işlendi. Kayseri Şeker’in işleme faaliyeti halen devam ediyor ama sonuçta rakamları aşağı yukarı biliyoruz. 402 bin ton civarında şeker üretimi gerçekleştirmiş olacağız. Kayseri Şeker tarihinde ilk defa bu kadar şeker üretmiş oluyor. Gerek istihdam açısından bir rekor, gerek pancar üretimi açısından bir rekor ve şeker üretimi açısından da rekorları hep beraber yaşamış olduk. Bu yönüyle bakıldığı zaman gerçekten gurur verici bir tablo söz konusudur. Kayseri Şeker Fabrikası şeker satışıyla ilgili sorunlara rağmen çalışanların, beraber alışveriş yaptığı firmaların, iş ortaklarının ve çiftçisinin ihtiyaçlarını hiçbir gün aksatmadan yerine getirdi. Bu da, Kayseri Şeker’in gücünün bir ifadesidir. Aralık ayının 27 ve 28’inde 2 gün içerisinde 240 milyon TL pancar bedelinden kalan miktarı ödedik. Geçen sene de yine Aralık’ın son haftasında bunu yapmıştık. Bu ödemeler bizden önce Nisan ayının sonunda ve Mayıs ayına taştığı oluyordu. Biz bunu geldiğimizden bu tarafa peyderpey her sene 1 ay öncesine çekmek suretiyle çiftçi lehine uygulamaya çalıştık. Şimdi de Aralık ayının son haftasında ödemeyi gelenek hale getirdik. Bundan sonra inşallah böyle devam edecek” ifadelerini kullandı.



"Pancar bedelini ilk biz açıkladık”

Çiftçilerin lehine önemli kararlar aldıklarını belirten Akay, Türkiye’de pancar bedelini açıklayan ilk fabrika olduklarını kaydederek, “Biz pancar bedelimizi de ilan ettik ve aynı zamanda parasını da ödedik. Pancar bedelini taban fiyatı olarak A kotası 220 TL olarak belirlendi ama bütün ilaveleri üzerine koyduğumuz zaman 300 TL’ye yaklaşan bir rakama tekabül ediyor. Bu da Türkiye’de kesinlikle ulaşabilecek bir rakam değil. Ulaşabilen olursa da helal olsun, biz en azından örnek olduk diye gurur duyarız. Biz çiftçimizle bu kadar pancar üretiyoruz ama bunun 624 bin tonu C pancarına girdi. Türk Şeker C pancarına tonda 115 TL fiyat uygularken, biz bunu 150 TL olarak belirledik. Bu fiyatın üzerine prim, nakliye ve küspesini de eklediğimiz zaman C pancarının fiyatı yaklaşık 190 TL’ye tekabül ediyor. Bu da neredeyse diğer şeker fabrikalarının A pancarına uyguladıkları fiyata denk geliyor. Biz çiftçimiz mağdur olmasın diye bu tür önemli kararlar alıyoruz ve uyguluyoruz. Bütün bu rakamlar 2017 yılının rakamları ve bunların hepsi rekor ifade eden rakamlardır” diye konuştu.

Elde edilen başarının kolay olmadığının altını çizen Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Akay, “Bu başarı kolay elde edilmiş bir başarı değildir. Kayseri Şeker Fabrikası 7 sene önce iflastayken her sene üzerine ilaveler koyarak başarılı sonuçlar elde etmiş ve bu başarıları da her sene artırarak böyle bir noktaya geldi. Sektörümüzün büyüklüğünü kotalar belirliyor. Kotamız o kadar olmadığı için sektörün en büyük kuruluşu değiliz ama sektörün en güçlü kuruluşuyuz. Bu iddiadayız. Sadece kendi çiftçimiz açısından değil, bütün Türkiye’deki şeker sektörü ve pancar çiftçisinin geleceği açısından önemli hizmetler yapmaya çalışıyoruz” dedi.



"2018 yılında pancar kotalarının hızlı bir şekilde belirlenmesi gerekir”

Akay, daha başarılı olmak için gayret gösterdiklerini söyleyerek, 2018 yılında pancar kotalarının hızlı bir şekilde belirlenmesi gerektiğini kaydetti. Hüseyin Akay, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Biz her sene bir önceki seneden daha iyi olma gayreti içerisindeyiz. 2018 yılında Tarım Bakanlığı kotalarla ilgili kararlarını açıklarsa, o zaman bizim hedeflerimiz daha belirgin hale gelecek. Şimdi bir belirsizlik olduğu için biz kendi kendimize bir hesap yapıyoruz ve bu hesabın yukarıdaki hesapla da tutması lazım. Onun için öncelikli olarak kotalarla ilgili kararın hızlı bir şekilde belirlenip açıklanması lazım. O çerçevede 2018 ile ilgili değerlendirmelerimizi daha sağlıklı yaparız ama her sene bir önceki seneden üretim yapıyoruz."



“Fabrikamıza 3 yıl denetimsizlik raporu verildi”

Başkan Akay, "Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki şubeleri şeker ihtiyaçlarını bizden karşılıyorlar. Bunlar da fabrikamızda denetimler yapıyorlar. En son uluslararası büyük bir kuruluş 2 fabrikamıza da 3 yıl denetimsizlik raporu verdi. Bunun Türkiye’de ve Avrupa’da örneği olmadığını kendileri söylüyorlar. Ne kadar kaliteli, doğru ve nitelikli iş yaptığımızın bir ifadesidir. Buna aynı şekilde devam edeceğiz ve bu da bize yeni ve daha kalıcı müşteriler getirmesini ümit ediyoruz. Biz Kayseri Şeker olarak kotalardaki gelişmeler istikametinde daha fazla üretim yapma arzusundayız” dedi.