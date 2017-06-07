Başkan Akay'a Gemerek heyetinden tebrik ziyareti

Başkan Akay'ı ziyaret esnasında Gemerek heyeti adına konuşan Gemerek Belediye Başkanı Mustafa Demir; "Gemerek İlçesi olarak Hüseyin Akay ve ekibini Kayseri Pancar Kooperatifinin Genel Kurulu öncesi de ziyaret ederek desteklerimizi açıklamıştık. Bizler kayseri Pancar Kooperatifinde iyi işleyen yönetim olduğunu gördüğümüz için,Yönetime köstek olmak yerine destek olmaya gelip, Gemerek İlçesi olarak tam desteğimizi göstermiştik. Bu gün de sivil toplum kuruluşlarıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Hüseyin Akay ve yönetimine yapılan Genel Kurulun tüm çalışanlara hayırlı uğurlu olsun, rabbim güç ve kuvvetlerini arttırsın" dedi.

Gemerek heyetinin Kayseri Pancar Kooperatifi genel kurulu öncesinde ziyaret ederek desteklerini açıklamaları ve genel kurul sonrasında da tebrik ziyareti için gelmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "Gemerek Belediye Başkanımız, Meclis Üyeleri, Sivil Toplum kuruluşları, muhtarlarımız, çiftçilerimiz sağ olsun Genel Kurul öncesinde olduğu gibi Genel Kurul sonrasında da hayırlı olsun ziyaretine gelmişler. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;

"Gemerek Bölgesindeki çiftçilerimizin heyetin sıcak ilgisini her zaman görüyoruz. Budan dolayı hem memnunuz hem de müteşekkiriz. Biz de onların bu ilgisine ve güvenine alakasına layık olmak için gerekli gayreti ortaya koyuyoruz. Genel Kurulda çiftçinin topyekun büyük bir ilgisi ve teveccühü ortaya çıkmış oldu. Biz de bu emaneti tekrar yüklendik ve taşımaya çalışıyoruz.

Kayseri Şeker ve Kayseri Pancar Kooperatifi sadece pancar eken çiftçilerin kurumu olmaması lazım bunun artık değişmesi ve gelişmesi lazım. Bu konularda diğer üretim konusunda sözleşmeli tarımı geliştirmekle birlik de aynı zamanda ilçelerimize yatırım konusunda değerlendirmeler ve çalışmalar yapmaya başladık. Bundan bir ay kadar önce Gerek Belediyesi tarafından satışa çıkarılan arazi Kayseri Şeker tarafından alındı ve inşallah oraya çiftlik projesi konusunda çalışmalar yapılıyor. Bu gün itibarı ile Sivas tarım komisyonu bu arazi ile ilgili izni verirse proje gerçekleşecektir.

Bölgeye çiftlik yapılıyor olmasının önemli katkıları arasında İstihdam olması, çiftçiye örnek teşkil edecek bir işletme olması yanında sözleşmeli tarımın da yapılacak olması önemli kararlar olarak değerlendiriyorum. Üretimde çeşitlendirme konusu çiftlik konusu ile de birlikte Gemerek’te daha çok gelişme imkanı bulacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İnsanların güvenine layık olmak önemli, çiftçilerimiz oyunun yanı sıra dualarını da almak önemli. Allah işimizi rast getirsin."