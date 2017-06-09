Başkan Akay’a tebrik ziyaretleri devam ediyor

Tomarza Belediye Başkanı Fahrettin Işık, Tomarza Ak Parti İlçe Başkanı Davut Şahin, MHP Boğazlıyan İlçe Başkanı İbrahim Tamer ve yönetim kurulu, Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Mahmut Doğan ve Erciyes Teknopark Genel Müdürü Bilgin Yazlık Başkan Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret etti.

Öte yandan, çiftçiden aldığı yoğun destek ile yeniden Başkan seçilen Akay’a çiftçilerin ziyaretleri de devam ediyor. Bu kapsamda, Develi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Murat ve yönetim kurulu üyeleri, Boğazlıyan’a bağlı Oğulcuk, Esentepe ve Karakoç köyü çiftçileri de heyetler halinde başkan Akay'ı ziyaret etti ve tebriklerini iletti.