Başkan Büyükkılıç ASKON’un konuğu oldu

‘Biz bize’ toplantılarında yerel yöneticilerle fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan “Bu toplantılarda girişimciler ile kent yöneticilerini, akademisyenleri ve sivil toplum kuruluşların idarecilerini bir araya getiriyoruz. Böylece uygulamada ve pratik de yaptıkları ile edinilen tecrübe ve bilgi birikimlerini paylaşmalarını sağlıyoruz“ dedi.



Melikgazi Belediyesi’nin sanayi ve ekonomiye yön veren çalışmalarından örnekler veren Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç ise, Melikgazi Belediyesinin gerçekleştirmiş olduğu yatırım ve hizmetler ile Kayseri esnafının, ticaret erbabının ve sanayi yatırımcısının ufkunu açtığını ve yatırımlarına katkı sağlayarak bir bakıma yön verdiğini söyledi.



Büyük ölçekli ve çok amaçlı yatırımlar ile toplumda birlik ve beraberliğe vesile olduklarını, sosyal belediyecilik anlayışı ile toplumsal barışa ve huzura katkı sağladıklarını hatırlatan Başkan Büyükıklıç “Melikgazi Belediyesi olarak ulaşıma büyük önem veriyoruz. Çünkü kolay, seri ve alternatif ulaşım ekonomiye kazanç olarak yansımaktadır. Bugün Kayserimizde sağlık sektörü gelişiyor ve örnek gösteriliyor ise, turizm gelişiyor ise, sanayi bölgeleri dar gelip yenileri açılıyor ise bundan belediye yatırımlarının büyük paylı vardır. Melikgazi Belediyesi yatırımları ve icraatları ile her zaman yatırımcının yanında olmuş sonuçta üreten ve kazanan bir şehir Kayseri örnek modeli oluşmuştur. Ne kadar çok üretim ise o kadar da istihdam demektedir. Dolayısı ile Melikgazi yatırımları aynı zamanda ekonominin lokomotifidir” diye konuştu.



Başkan Büyükkılıç konuşmacı olarak katıldığı toplantıda ASKON Yönetim Kurulu Üyelerine slaytlar eşliğinde bilgiler aktardı ve Belediyenin yol haritası hakkında dolayısı ile şehrin büyüme esasları hakkında ön bilgiler sundu.



Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan, Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç’a verdiği bilgi ve çalışma detayları için teşekkür ederek günün anlamına istinaden ASKON adına bir plaket takdim etti.