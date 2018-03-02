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Başkan Büyükkılıç AVM ziyaretinde

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentteki bir AVM ziyareti sırasın, Türkiye genelinde 412 alış veriş merkezi bulunduğunu bunun 181 ‘nin 5 büyük şehirlerde yer aldığını geri kalan 231 AVM Anadolu şehirlerinde bulunduğunu söyledi.

Başkan Büyükkılıç AVM ziyaretinde
AVM sıralamasında Türkiye ‘de 10. sırada yer alan Kayseri şehrinin bu yapısının bir tesadüf olmadığını Belediye çalışma ve yatırımların ifade eden Başkan Büyükkılıç “Kayseri ilinde 6 AMV bulunmakta ve bu alış veriş merkezleri Melikgazi şehrimizde yer almaktadır. Türkiye geleninde AVM sayısı ile 10. sırada yer almaktayız. Bu Kayseri için önemlidir. Çünkü Kayseri aynı zamanda bölge şehridir. AVM’ler bir şehrin ekonomik ve sosyal yapısının bir göstergesidir. Melikgazi İlçesi nüfusu 560 bini geçen bir referans belediyedir. AVM’ler Kayseri için yabancı değildir. Çünkü İstanbul ve Bursa’dan sonra en büyük Kapalı Çarşısı yer almaktadır. Kapalı çarşılar bundan yüzyıllar öncesinin alış veriş merkezleridir. Dolayısı ile günümüzün modern ve çok katlı AVM’leri; aslında eskilerin yeni ve modern halidir. Ayrıca Kayseri yeraltı çarsıda bir bakıma AVM’dir” dedi.

Belediye çalışma ve hizmetleri ile bölgenin ticaret ve ekonomiye yön verdiklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, AVM esnafı ile yapılan sohbet ve gezinin çok yararlı olduğunu çünkü bu tür geziler ile hizmette bütünlük sağlandığını sözlerine ekledi.
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