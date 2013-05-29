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Başkan Büyükkılıç, İnşaatları İnceledi

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince Battalgazi Mahallesinde yapımına başlanılan ve 2 ayrı bölgesinde devam eden sosyal konut inşaat alanlarını teknik eleman çalışanları ile gezerek incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Büyükkılıç, İnşaatları İnceledi
Melikgazi Belediyesi olarak kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2 bin 540 daire inşa ederek hak sahiplerine verdiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “İlçe sınırları içerisinde yol, park, sosyal ve spor tesisi gibi çalışmalarda kamulaştırılan alanlarda mülkü bulunanlara verilmek üzere hazır bitmiş oturabilinir bir daire veriyoruz. Yani kimsenin evini başına yıkmıyoruz. Kamulaştırılan alanlara hazır daire teklifimiz çok ilgi görüyor. Bu neden ile birçok gecekondu sahibi evlerini kendileri yıkıyor. Biz bunu 15 yıldır uyguluyoruz. Bugün burada Battalgazi Mahallesinde 2 ayrı bölgede inşaatı devam eden 220 dairelik sosyal konutlarımızda incelemelerde bulunuyoruz. İnşaatlarda kullanılan malzemeler birinci sınıf malzemedir. Şehrimiz her geçen gün planlı ve çevresi ile bir bütün olarak güzelleşmektedir'' dedi.
2 ayrı bölgede devam sosyal konutların bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Battalgazi Mahallesinin aşağı bölgesinde devam eden inşaatın 2 blok halinde 100 dairelik, yukarı bölgesindeki inşaatın ise 3 blok üzerinde 120 daireden oluştuğunu kaydetti.
Başkan Memduh Büyükkılıç, toplam 220 dairelik sosyal konutların çevre düzenlemesi, bahçesi ve otoparkı tamamlanmış olarak teslim edileceğini sözlerine ekledi.
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