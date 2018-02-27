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Başkan Büyükkılıç Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti

Kapalı Çarşı esnafını ziyaret eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ticaretin merkezinin burası olduğunu söyledi.

Başkan Büyükkılıç Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti
Kapalı çarşı’nın bugünün modern alış veriş merkezleri niteliğinde olduğunu dolayısı ile dikey alış veriş merkezlerine karşılık Osmanlı’nın yatay alış veriş merkezleri ile halkına hizmet sunduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, “Alış verişin ve ticaretin kalbi, tarihin mekanı kapalı çarşı esnafımızı ziyaret ettik. Çünkü yerleşmiş bir kültürün mirasını bu çarşılar taşımaktadır. Ticaret merkezi olması yanında Kapalı Çarşısı, aynı zamanda ülkemizin hattı dünya’nın tarihi mekanı olarak ev sahipliği yapmaktadır. Modern alış ve çok katlı çarşıları ile eski ve yeni ticaret merkezi aynı anda hizmet vermektedir. Gündüz nüfusu adeta patlama yapmaktadır. Bölge Şehri Kayseri için ayrı bir önem arz eden Kapalı Çarşı Esnafımızı ziyaret ederek, yapılan çalışmaları değerlendirdik. Çünkü bizim için vatandaşın memnuniyeti çok önemlidir” dedi.

Belediye çalışma ve hizmetleri ile bölgenin ticaret ve ekonomiye yön verdiklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Kapalı Çarşı Esnafı ile yapılan sohbet ve gezinin çok yararlı olduğunu çünkü bu tür geziler ile hizmette bütünlük sağlandığını sözlerine ekledi.
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