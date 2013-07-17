Başkan Büyükkılıç, Osmanlı Mahallesi Halkıyla Buluştu

Eskişehir Bölgesi Osmanlı Mahallesinde bulunan parkları gezerek belediye çalışmaları hakkında halk ile sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Osmanlı Mahallesinin yeni bir yerleşim bölgesi olduğunu ve ilk temellerinin 1996 yılında atıldığını ancak bugünkü imar durumu, sosyal tesisleri, parkları ve nüfusu ile birçok ilçeden büyük olduğunu kaydetti.

Teravih Namazı çıkışı Danişmentgazi Sosyal ve Spor tesislerine giden ve tesislerde bölge halkı ve özellikle ev hanımları ile gençler tarafından yoğun ilgi ile karşılaşan Başkan Memduh Büyükkılıç, şunları söyledi:

''Ramazan ayı içerisinde her gün bir bölge camisinde Teravih Namazını kılıyoruz. Farkı bölgelerde olmamızın nedeni, Teravih sonrası bölge halkı ile sohbet etmek ve onları dinlemektir. Dilek, şikâyet ve memnuniyetlerini dolaysız olarak bizlere bildiriyorlar. Ayrıca her gün bir mahalleyi gezerek yapılan çalışmaları da bir bakıma yerinde incelemiş oluyoruz. Bugün Osmanlı mahallesini gezerek halkımız ile sohbet ettik. Parkların ve sosyal tesislerin bir bölge için ne kadar önemli olduğunu burada bir kez daha gördük. Osmanlı Bölgesi aldığı hizmet ve yatırımlar ile Melikgazili olmanın haklı keyfini yaşamaktadır. Çünkü içerisinde yüzme havuzu olan tek sosyal ve spor tesisimiz bu semttedir. Melikgazi Belediyesi olarak ilçe merkezindeki hizmet ne ise aynı hizmeti ilçenin en ücra köşesinde de gerçekleştiriyoruz. Dolayısı ile semtler arasında bir fark olmamaktadır. Yatırım ve hizmetleri şehrin tüm bölgesine eşit veriyoruz.''