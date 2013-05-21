Başkan Büyükkılıç'tan Fiyat Kontrolü

Kayseri ilinin 510 bin nüfusu ile en kalabalık ilçesi olan Melikgazi Belediyesi’nin gerçekleştirmiş olduğunu yatırım ve hizmetlerden dolayı her geçen büyüdüğünü ve geliştiğini bunun en büyük göstergesinin yeni açılan alış veriş merkezleri olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak yeni yollar açıyor ve parklar inşa ediyoruz. Sosyal ve Spor tesisleri yapıyoruz. Bu hizmetlere paralel olarak hızlı bir kentleşme olmaktadır. Bu kentleşme ile ticaret artmakta ve ekonomik gelişme sağlanmaktadır. Bunun en büyük göstergesi büyük ölçekli alış veriş merkezlerin açılmasıdır. Bugün burada bir marketin açılışını yaptık. Birkaç yıl sonra bu tür marketlerde bu bölgeler için yeterli olmayacaktır. Belediye olarak bu tür yerleri her zaman çok yönlü denetliyoruz. Zabıta müdürlüğümüz aracılığı ile satılan ürünün fiyatı, son kullanma tarihi ve çalışanların sağlık karnesi gibi çok yönlü denetimleri belirli aralıklar ile uygulamaktayız” dedi.

Market açılışına semt halkı ile iştirak ederek fiyatları kontrol eden ve fiyat karşılaştırması yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, açılışa katılan çocuklara şeker ve çikolata ikramında bulunarak sohbet etti.