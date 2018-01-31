Başkan Cabbar'dan Elmalı'ya ziyaret

Develi’deki eğitim faaliyetleri üzerine istişare edilen toplantıda Develi’deki eğitimle ilgili gelişmelerle yakından ilgilendiğini belirten Elmalı “Develimiz genç nüfus itibariyle potansiyeli güçlü bir İlçemizdir. Okul cenneti olan Develimizde belediye Başkanımız Mehmet Cabbar’da her türlü maddi manevi desteği vermektedir. Bu hizmetlerinden dolayı kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.



En önemli hizmetin eğitime yapılacak olan hizmet olduğunu belirten Başkan Cabbar da, “Develimizi topyekûn kalkındırmak adına her kurum ve kuruluşlarımızla istişarelerimiz devam edecektir” diye konuştu.

İHA

