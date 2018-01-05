Başkan Çelik, Bakan Kaya’yı ziyaret etti

Başka Çelik ziyarette Bakan Kaya’ya yeni dönemde yapılacak projeler hakkında bilgiler vererek, destek beklediklerini ifade etti.
Başkan Çelik’in kendisine sunduğu projeleri dikkatle inceleyen Bakan Dr. Fatma Betül Sayan Kaya da başarı temennisinde bulunarak her zaman destek vereceklerinin sözünü verdi.
Haber: Metin Yiğit / M. Furkan Şahin
Başkan Çelik’in kendisine sunduğu projeleri dikkatle inceleyen Bakan Dr. Fatma Betül Sayan Kaya da başarı temennisinde bulunarak her zaman destek vereceklerinin sözünü verdi.
Haber: Metin Yiğit / M. Furkan Şahin