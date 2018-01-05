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Başkan Çelik, Bakan Kaya’yı ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’yı ziyaret etti.

Başkan Çelik, Bakan Kaya’yı ziyaret etti
Başka Çelik ziyarette Bakan Kaya’ya yeni dönemde yapılacak projeler hakkında bilgiler vererek, destek beklediklerini ifade etti.
Başkan Çelik’in kendisine sunduğu projeleri dikkatle inceleyen Bakan Dr. Fatma Betül Sayan Kaya da başarı temennisinde bulunarak her zaman destek vereceklerinin sözünü verdi.
Haber: Metin Yiğit / M. Furkan Şahin
 
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