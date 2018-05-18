Başkan Çelik, Mazlumder’in iftarına katıldı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Mazlumder tarafından verilen iftara katıldı. Başkan Çelik, iftarda yaptığı konuşmada Filistin’de yaşananlara ve bu yaşananlara karşı dünyanın sergilediği tavra değindi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i, Mazlumder Şube Başkanı ve Gönüllü Kültür Kuruluşları Sözcüsü Ahmet Taş karşıladı. İftarda Gönüllü Kültür Teşekküllerinin yöneticileriyle bir araya gelen Başkan Mustafa Çelik, yapmış olduğu konuşmada Filistin’de yaşananlara değindi.

Filistin’de yaşananlara dünyanın gereken tepkiyi vermediğini vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, “Cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz; ama İslam coğrafyasındaki dindaşlarımız bizim kadar şanslı değiller. Akan kanı ve gözyaşını hepimiz biliyoruz. Bunların karşısında durabilen ve bağımsız olarak kalan tek ülke Türkiye ve lideri Recep Tayyip Erdoğan. Haksızlıklar karşısında tavır koyduğumuz için bunun hesabını görmek istiyorlar. 24 Haziran’da inşallah açık ara farkla Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz ve sözde egemen devletlere gereken cevabı vereceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, sözlerinin sonunda Filistin’de akan kan ve gözyaşının dinmesi için dua ettiğini kaydetti.