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Başkan Çelik şantiyeleri gezdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yatırımları yerinde incelemeye devam ediyor. Başkan Çelik, Köşk Mahallesi’ne yapılan Sosyal Yaşam Merkezi ile Argıncık Amatör Spor Tesisleri inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Başkan Çelik şantiyeleri gezdi
Büyükşehir Belediyesi tarafından Köşk Mahallesi’ne yapılan Sosyal Yaşam Merkezi inşaatı hızla devam ediyor. Başkan Çelik inşaatın son durumunu yerinde gördü ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Başkan Çelik, sosyal yaşam merkezi inşaatının yanı sıra çevre düzenlemesi için yapılan çalışmaları da inceledi. Köşk Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde bay-bayan yüzme havuzu, bay-bayan fitness salonu, kütüphane, kurs merkezleri, kreş gibi birimler bulunuyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Köşk Sosyal Yaşam Merkezi inşaatının ardından Argıncık Amatör Spor Tesisi’ne geçti. Bir süre amatör ligde oynana maçı izleyen Başkan Çelik, ilerleyen saatlerde maça çıkacak sporcularla da sohbet etti. Başkan Çelik, daha sonra Mart 2017’de temeli atılan Amatör Spor Tesisleri inşaatını gezdi. Amatör sporun en büyük ihtiyaçlarından olan ve 44 amatör spor kulübünün tesislerini de bünyesinde bulunduran inşaat alanını gezen Başkan Çelik, çalışmaların son durumuna ilişkin bilgiler aldı.
Başkan Çelik, büyük ölçüde tamamlanan ve görme engelliler için yapılan etrafı darbeye dayanıklı sünger korumalarla çevrili 20x40 metre ebatlarındaki suni çim zeminli antrenman sahasını da inceledi.
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