Başkan Çelik, Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’ni ziyaret etti

Başkan Çelik, Caferbey Mahallesindeki Surp Krikor Lusavoriç Kilisesinin duvar onarım çalışmalarını incelemek üzere Kayseri’ye gelen Kayseri Kilisesi Vakfı Başkanı Zadik Toker ve beraberindeki yöneticileri ziyaret etti.

Başta Kayseri Kalesi olmak üzere Kayseri’nin sahip olduğu tarihi değerleri ayağa kaldırmak için büyük bir gayretle çalıştıklarını söyleyen Başkan Çelik, neredeyse 900 yıldır varlığını sürdüren Surp Krikor Lusavoriç Kilisesinin de ayakta kalması için de aynı çabayı göstereceklerini ifade etti. Başkan Çelik, “Kubbeler üzerinden su alıyor. Yalıtım anlamında sıkıntılı. Dokunulmadığımız takdirde birkaç sene sonra yıkılabilir. Bir an önce bir yerlerinden tutmak gerekiyor. Projelerini temin ederek resmi olarak neler yapabileceğimize bakacağız. İnşallah bu değeri Kayseri’ye ve Türkiye’ye yeniden kazandırmak için gayret edeceğiz. Buradaki her bir eserin yüzyıllara dayanan bir geçmişi var. Bu değeri tüm dünyaya açmamız gerekiyor” dedi.



Kayseri Kilisesi Vakfı Başkanı Zadik Toker ise, 1181 yılında inşa edilen Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nin Türkiye’deki en önemli Ermeni kiliselerinden olduğunu, bu nedenle tarihi yapının ayakta kalmasına önem gösterdiklerini dile getirdi. Başkan Zadik Toker, 3 yıldan bu yana onarılması için çaba sarfedilen dış duvar çalışmasını başlatan ilgili kurumlara teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.

İHA

