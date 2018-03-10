Başkan Çelik'ten Adana’ya övgü

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’yü makamında ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Adana’nın gelişerek büyüdüğünü görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Çelik, halkın istediği hizmetlerin yapılmasını takdir ettiğini söyledi.

Çelik, Adana’nın tarımın başkenti olduğunu ifade ederek Çukurova’nın bereketli topraklarında hizmetin de bereketli olduğunu söyledi ve halkın talep ettiği hizmetlerin yapılmasını takdir ettiğini vurguladı.

Kayseri-Adana bağı

Başkan Hüseyin Sözlü ise ticaretin vazgeçilmez şehri Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i makamında ağırlamaktan dolayı bahtiyar olduğunu, Kayseri’de iş kuran birçok iş adamının aslında Adana’da yetiştiğini, Adana’dan beslenerek büyüdüğünü bundan dolayı da Kayseri ve Adana’nın bağlarının kuvvetli olduğunu aktardı.

Ziyaretin sonunda Başkan Sözlü, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik’e Saimbeyli’nin dokuma kilimini ve Adana’nın sembolü bir takım hediyeler takdim etti.

İHA

