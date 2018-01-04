Başkan Çolak: ‘Seçmeli ders’ dağıtımında adalet gözetilmiyor

Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Muharrem Çolak yazılı bir basın açılması yaparak, eğitim-öğretim ile ilgili gündeme dair açıklamalarda bulundu.



Okullarda norm fazlası olan öğretmenlerin mağduriyet yaşadığını iddia eden Başkan Çolak; “Okul müdürlerinin ders dağılımını yaparken, bu derslere girebilecek öğretmenlerin branşlarından ziyade, norm fazlası durumuna nasıl düşürürüm davranışını sergilemelerinden kaynaklanmaktadır. Etik olarak uygun görmediğimiz bu tutumu kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Çünkü norm fazlası olan öğretmen arkadaşların mağduriyet yaşadığı muhakkaktır. Okul müdürlerinin sendika ayrımı gözetmeksizin, tüm eğitim çalışanlarına aynı mesafede durmalarını bekliyoruz. Bundan sonra bu konunun takipçisi olacağımız muhakkaktır” diye konuştu.



Başkan Çolak atamalara değinerek; “ “2014 yılından bu güne kadar yapılan idareci atamalarında ses çıkaramayanların, bugün nasıl oluyor da bizim başından beri karşı çıktığımız ‘mülakat ile atama’ uygulamasına itiraz ediyorlar. Acaba mülakatın ne olduğunu yeni mi öğrendiler? Bize göre bütün bu olanlar timsah göz yaşlarıdır” dedi.



Haber: Metin Yiğit / M. Furkan Şahin





