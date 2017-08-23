Başkan Çolakbayrakdar, AGÜ heyetini ağırladı

Çözüm Merkezi hakkında misafirlerine detaylı bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, Çözüm Merkezi’nin yazılımının tamamen belediye personeli tarafından yapıldığını ve merkezin son teknolojiyle donatıldığını vurguladı.



Çözüm Merkezi’nin vatandaş ile belediye ve belediye başkanı arasında yeni bir iletişim ağı olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Çözüm Merkezi aslında belediyenin bir noktada toplanmış halidir. Kocasinan sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın, belediyeden ve belediye başkanından beklentisi, isteği, talebi, önerileri ve dileklerini yansıtması noktasında çözüm merkezli bir köprüdür. İlçe sakinlerimiz, dilek, istek ve şikayetlerini yüz yüze iletebilmenin yanı sıra her türlü iletişim kanalı; sosyal medya, Kocasinan Belediyesi’nin web sitesi, mobil uygulamalı cep telefonu ve 222 70 00’ nolu telefon numarasından her şekilde belediyeye anında ulaşabiliyor. Vatandaşımızın talebi ne ise kayıt altına alınıyor ve bizim ekibimiz hızlı bir şekilde gereken hizmeti yerine getiriyor” ifadelerini kullandı.



Başkan Çolakbayrakdar, daha yaşanabilir Kayseri için proje ve çalışmaları yürütürken ortak fikir ve iş birliği içinde faaliyetleri sürdürdüklerini ifade ederek, “Kocasinan Belediyesi olarak elimizden geldiğince kamu, kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları gibi kurumların yanında olmaya ve destek vermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda AGÜ ile yapacağımız çalışmalar, Güçlü ve büyük Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmaya katkı sağlayacaktır” diye konuştu.



Başkan Çolakbayrakdar, misafirlerine Çözüm Merkezi’nin ardından Çağrı Merkezini gezdirdi. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.