Başkan Çolakbayrakdar, Ak Partilileri ağırladı

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın 156 bin hektar alan üzerinde, yaklaşık 400 bin nüfuslu ve 116 mahalleyi kapsayan, şehir merkezinin en büyük ilçesi olduğuna dikkat çekti.

Nüfus olarak Türkiye’nin 33 ilinden de büyük olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kırsalı ve şehir merkezi olan il hüviyetinde bir ilçeyiz. 48 kırsal mahallemiz olmak üzere şehrin merkezinde de kadim mahallelerin olduğu bir ilçeyiz. Projelerimizde önceliğimiz ‘Çözüm, Proje ve Sosyal Odaklı’ belediyecilik anlayışıyla Kayseri’de yaşayan tüm vatandaşlarımızın memnuniyetini ve yaşam kalitesini yükselten hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu çerçevede Kocasinan sakinlerinin sorunlarını daha kısa sürede tespit edip hizmetlerin daha hızlı ulaşmasını sağlamak için Çözüm Merkezi projesini hayata geçirdik. Çözüm Merkezi’nde vatandaşlar tarafından iletilen tüm dilek, şikayet ve talepler kayıt altına alınıyor ve aciliyetine göre çözüme kavuşturuluyor. Ayrıca belediye olarak sosyal belediyecilik alanında da en iyi örneğini sergiliyoruz. Kocasinan Akademi’den Sosyal Market projesine kadar vatandaşlarımıza devletimizin şefkat elini yansıtıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kocasinan Belediyesi olarak bizler yaptığımız yatırımlar ve projelerimizle her zaman 7’den 70’e her kesimin yanındayız” diyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’da her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini sözlerine ekledi.

İlk ziyaretlerini belediyeye yaptıklarını belirten AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç ise yerel yönetimlerin en önemli birimlerden biri olduğuna vurgu yaparak, “Yerel yönetimlerden başlayan bir süreçle başarıya ulaşıyoruz. Partimiz kurulduğunda da Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da yerel yönetimdeki başarısını tüm Türkiye’ye yayarak, partimizi bugün ki durumuna getirdi. Başkanlarımız da gece-gündüz demeden hizmet ediyorlar. Bu yapılan hizmetler vatandaşlarımızdan partimize, bizlere yansıyor. Bizlerde parti ayrımı gözetmeksizin herkese hizmet götürüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

