Başkan Çolakbayrakdar, “Oruç Reis, dönüşecek”

Bu sefer Oruç Reis sakinleriyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle Oruç Reis’i yenileyeceklerini ve Kayseri’ye yakışır bir mahalle inşa edeceklerini vurguladı.

Hafta sonunu hafta içine katarak çalışan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın bu seferki durağı Oruç Reis Mahallesi oldu. Mahalle sakinlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla çay içip, sohbet etti. Mahalle sakinlerinin taleplerini de dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşla her zaman iç içe olduklarını ifade ederek, “Mahallelere ziyaretlerimiz hem kaynaşmaya vesile oluyor hem de vatandaşlarımızın ve mahallelerimizin sorunlarıyla ilgili konularda istişare etmiş oluyoruz. Gittiğimiz yerlerde hizmetlerin vatandaşlarımızın nezdinde memnuniyet oluşturduğunu görüyoruz. Bu memnuniyetler bizim çalışma azmimizi, şevkimizi bir kat daha artıyor.” dedi.

Oruç Reis Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri’ye yakışır bir mahalle inşa etmek için kentsel dönüşüm sürecini başlattık. Dönüşüm aşamalarının hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için vatandaşın rızasını gözetiyoruz. Bölge sakinleriyle birlikte mülkiyet sorununu çözersek hızlı bir şekilde değişimi sağlamış oluruz. İnşallah en kısa zamanda planlama sürecini tamamlayacağız. Dönüşüm aşaması tamamlandığında çocuklarımızın oynayabileceği, gençlerimizin verimli bir şekilde vakit geçirebileceği ve hanım kardeşlerimizin ise verimli zaman geçirebilecekleri sosyal tesisler yapacağız. Yeni çehresiyle birlikte burada her türlü sosyal donatılar olan bir bölge oluşturacağız.” diye konuştu.

Vatandaşlar da Kocasinan Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetlerden çok memnun olduklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.