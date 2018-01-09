Başkan Çolakbayrakdar ziyaretlerini sürdürüyor

Sosyal belediyeciliğe öncelik veren ve bu konuda yaptığı çalışmalarla kamu oyu tarafından taktirle karşılanan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilk olarak Erciyesevlerdeki Robotik Kodlama kursunu ziyaret ederek, minik kursiyerlerle keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Sonrasında ise Aşçılık-Pastacılık kursunda eğitim gören kursiyerlerle sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, “Tesislerimize gösterilen yoğun ilgi ve alaka bizim memnuniyetimizi bir kat daha artırdı” diye konuştu.



Vatandaşların beklentilerini karşılayacak proje ve hizmetler ürettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “2017 yılında Türkiye’ye örnek olan bir çok projeyi hayata geçirdik. Bunlardan biri olan Kocasinan Akademi ile tam bir yıldır 7’den 70’e herkese hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımızın büyük beğenisini kazanan tesislerimizdeki kurslara yoğun ilgi var. Bu bizleri ayrıca mutlu ediyor.Bölge sakinleri tarafından sevilen ve takdir edilen bu ve buna benzer çalışmaları diğer mahallelerde de hayata geçirebilmek için proje çalışmalarımız devam ediyor. Yapılan çalışmaların ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.



Kursiyerler ise hizmetlerden çok memnun kaldıklarını belirterek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

İHA

