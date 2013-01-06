Başkan Erciyes'te İncelemelerde Bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, “Erciyes dağında yıllardır süren bir mücadelemiz var. 2005’li yıllarda başlayan bu mücadele artık keyifli hale gelmeye başladı. Çünkü işin proje safhası daha sonra ilk inşaatların yapılması, alt yapının yapılması senelerimizi aldı. Bundan sonra en keyifli projeler ortaya çıktıkça insanlar bunları kullandıkça bizim içinde müthiş bir haz alma safhası başladı. Tabi burası merkez pist. Burada çok eski bir sistem var. İnsanlar var ama donarak gidiyorlar. Çok açıktalar korumasızlar. İkincisi de bu tek hızlı bir sistem. Biraz eski olduğu için ara ara ısınmalardan dolayı yavaşlıyor. İnsanlar yukarıda kaymak için ilk başta bir yere çıkana kadar perişan oluyorlar” diye konuştu.

Erciyes’e çift hızlı gondol sistemi yapılacağını belirten Özhaseki, “Onun için yer belirliyoruz. Madem yeni yapacağız. Yerde en iyisi olsun diye bakıyoruz. Bu işi bilen arkadaşlarımız buradalar. Onlarla birlikte yeni yapılacak gondolların, tesislerin yerini tespit ediyoruz. İnşallah bu biraz daha geriye çekileceği için çok değişik ve çok geniş bir pist alanı olacak bir durum oluşacak. Bu çalışmalar bizim için bizim için 1 - 2 sene daha sürer ama bu sırada oteller de inşaatlarını bitirmiş olacaklar. 1- 2 sene sonra inşallah muhteşem bir proje ortaya çıkar” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özhaseki'nin incelemesi sırasında karşılaştığı Kayseri Valisi Şerif Yılmaz ise, “Tek bir işletim sistemi içerisinde Avrupa’daki örnekler gibi bir tesise kavuşmuş olacağız. Buraya yatırımlar yapılacak. Erciyes’in şu haliyle Ankara’dan gelen misafirlerimiz vardı. Onlarda gelip görmüşler buranın farkını ifade ediyorlar. Bu yapılan hizmetten dolayı bende Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu proje Kayseri’nin geleceği ve turizm açısından özellikle kış turizmi ile ilgili yeni bir ivme ve yeni bir açılım kazandıracaktır. Tüm kayakseverlerimizi de buraya kaymaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.