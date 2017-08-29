Satıcılar ilçeye kazandırdığı tesis için Başkan Karayol’a teşekkür etti. Başkan Karayol ise, konuyla ilgili açıklamasında, “Belediye imkânlarımızla yaptırmış olduğumuz canlı hayvan pazar yerinin daha önceki günlerde açılısını yapmıştık. Kurban bayramının yaklaştığı bugünlerde vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı. Bugün vatandaşlarımızı ettiğimiz ziyarette daha önceden hem kendilerinin hem de hayvanlarının güneşte kaldığını şu anda üzeri kapalı modern son sistem canlı hayvan satış yerinin çok güzel olduğunu yapılan hizmetten memnuniyetlerini dile getirdiler. Haftanın belirli günleri açık tutup vatandaşların hizmetine sunacağız. Bu vesileyle vatandaşlarımızın yaklaşan kurban bayramını kutluyorum” diye konuştu.
Başkan Karayol Hayvan Pazarını ziyaret etti
İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol canlı hayvan satış yerini ziyaret ederek satıcılarla sohbet etti.
29 Ağustos 2017 Salı 14:45
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