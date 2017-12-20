Başkan Karayol’dan TOKİ açıklaması

Başkan Karayol, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İncesu belediyesi ile T.C. Başbakanlık toplu konut idaresi arasında ön talep toplama sistemine göre yapılan çalışmalarda daha önce 1. 2. ve 3. Etap TOKİ çalışmalarında toplam 1800 konut hak sahibi hemşerilerimize teslim edilmiştir. Şuanda İncesu merkez Aksubağları, Örenşehir mahallesi ve Saraycık mahallesinde toplam 1277 konutluk proje 4. Etap çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda ön talep toplama sonrası yapılan kura çekimlerinden sonra bazı üyeler 4.etap TOKİ’den ayrılmışlardı. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık toplu konut idaresinin finansman daire başkanlığı belediyemize göndermiş olduğu bilgi notunda İncesu Ziraat bankası aracılığıyla 29 Aralık tarihine kadar açık bulunan üyeliklerde ön koşulsuz satış sistemiyle kurasız satış işlemleri başlamıştır. Bu uygulamada vatandaşlarımızı ilgilendiren en önemli konu özellikle 2+1 dar gelirliler için yapılan uygulamada Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kayseri ilinde sürekli oturuyor olmak, ayrıca eşinin, kendisinin ya da çocuklarının üzerine bir ev kaydının olmaması gerekmekteydi. Bu şartların tamamen kaldırıldığı bildirilmiştir. Ayrıca satış sözleşmesi imza aşamasında yüzde 1 katma değer uygulaması yapıldığı senede ÜFE ve TÜFE oranlarına göre maliye bakanlığı tarafından açıklanan oranların en düşük olanı bir kez sene artış olarak yansıtılacak. Ayrıca ilk artışın 2018 yılı temmuz ayında yapılacağı bildirilmiştir. Daha önce de bu konuda yaptığımız açıklama sonrası özelikle İncesu merkez Aksubağları ve Örenşehir mahallemizdeki açık bulunan konutların hızla satışlarının devam ettiği bitirilmek üzere olduğu ziraat bankasından aldığımız kayıtlardan görülmektedir. Saraycık mahallemizde yapılan 434 konutun başlangıçta 256 üye sözleşme imzalarken diğer taraftan açık kalan yaklaşık 232 konutun şu an sayısal olarak da 104’de düştüğü görülmüştür. Bu konuda ihtiyacı olan hemşerilerimize duyuru yapmak maksadıyla bu açıklamayı TOKİ başkanlığının isteğiyle yapıyoruz. İnşallah vatandaşlarımıza 2018 yılı temmuz ayının sonundaki artış sonrasında evleri hak sahiplerine teslim edilecektir. Vatandaşlarımıza duyuruyoruz, hak sahibi olan vatandaşlarımızda evlerinde inşallah güle güle oturmalarını temenni ediyoruz.”

Kurumsal Haber





