Başkan Övüç’ten BAĞ-KUR’lu esnafa müjde

Konfederasyonun uzun zamandır üzerinde durduğu protokol ile birlikte prim borcu nedeniyle emekli olamayan BAĞ-KUR'luların, yapılacak olan başvuruların ardından uygun görülmesi takdirde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından prim borcunu ödemesi için kredi verileceğini ifade ederek; "5510 sayılı kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında hizmeti olan ve bu hizmetler dikkate alındığında yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalıların sigorta primi, genel sağlık sigortası borcu, durdurulan sürelerin ihyası, doğum ve askerlik borçlanması dahil birikmiş borçlarının ödenmesine yönelik sigorta prim borcu kredisi kullandırılmasına ilişkin ve konfederasyonumuzun uzun süreden beri ısrarla üzerinde durduğu ve çıkarılması konusunda çaba gösterdiği protokol 13.02.2018 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında imzalanmıştır" dedi.

Başvuru aşamaları hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Başkan Övüç, "Buna göre 5510 sayılı kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında BAĞ-KUR sigorta prim borcu olan sigortalılar, prim/borçlanma aylığına hak kazanıp kazanamayacaklarını, kazanmaları durumunda bağlanacak yaşlılık aylık tutarının ne kadar olduğunu öğrenmek amacıyla banka şubelerinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerinden temin edecekleri formu doldurmak suretiyle SGK İl Müdürlüklerine başvuracaklardır. Bankadan kredi talebinde bulunacak sigortalıların sigorta prim borcu dışında eksiği yok ise yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanıp kazanmadığı Sosyal Güvenlik Kurumu’nca tespit edilecektir. Başvuruda bulunan sigortalıya ait kesinleşmiş sigorta prim borcu hesabı müdürlüklerce çıkartılacak ve sigortalının borcunu gösteren form müdürlükçe ilgili banka şubesine gönderilecek veya banka şubesine gönderilmek üzere aigortalıya teslim edilecektir. Sigortalının müdürlüklerden aldığı belge ile geçmiş sigorta prim borcu ve cari dönem primini ödemek maksadıyla yapılan kredi başvuruları banka tarafından değerlendirilecektir. Kredi başvurusunda bulunan sigortalının talebinin uygun görülmesi halinde azami olarak belgede belirtilen sigorta prim borcu kadar kredi sigortalıya tahsis edilecektir. Banka kullandıracağı krediyi sigortalıya kesinlikle nakden ödemeyecek ve sigortalının vadesiz hesabına aktararak bloke koyacak ve buna ilişkin belge sigortalıya verilecektir. Sigortalı, ‘yaşlılık aylığı talep formu’ düzenleyerek bankadan alacağı belgeyle birlikte SGK müdürlüklerine yaşlılık aylığı bağlanması talebiyle başvuracaktır. SGK müdürlükleri bankanın ilgili şubesine hitaben düzenlenen belgeyi sigortalıya verecektir. Banka, müdürlüklerce sigortalıya verilen belgenin ilgili banka şubesine ibraz edilmesi üzerine sigortalının sigorta prim borcuna karşılık vadesiz hesabında blokeli olarak bekleyen tutarı prim hesabına aktaracak ve dekontun bir örneğini sigortalıya verecektir" ifadelerini kullandı.

"Protokol 3 ay sürecek"

Bankanın sigortalılardan faiz oranı dışında herhangi bir masraf talep etmeyeceğini de kaydeden KESOB Başkanı Ahmet Övüç, protokolün 3 ay süreyle uygulanacağının altını çizdi. Övüç sözlerini şöyle sürdürdü;

"Banka, sigortalılara 1,28 aylık faiz oranı ile 48 aya kadar vadeli kredi kullandıracak, faiz oranının dışında herhangi bir masraf talep etmeyecektir. Söz konusu protokol 3 ay süreyle uygulanacak olup, protokolün tam metni www.tesk.org.tr internet adresinde yayınlanmıştır."