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Başkan Özhaseki, Çalışmaları İnceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Erciyes'te devam eden kış turizm ve spor merkezi çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Özhaseki, Çalışmaları İnceledi
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem, AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, Meclis Üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi Yöneticileri, incileme gezisinde bulundular.
İnceleme gezisinin ardından bir açıklamada bulunan başkan Özhaseki Erciyes'de çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ifade ederek "Burada ki çalışmalar gece, gündüz, kar, tipi, Cumartesi, Pazar demeden devam ediyor. Bugünde burada İlçe Belediye Başkanlarımızla ve mesai arkadaşlarımızla bazı yeni yapılacak bazı tesislerin yerini tespit etmek ve devam eden çalışmaları görmek amacıyla bir araya geldik. Bunun yanı sıra bu kış sezonuna yönelik olara çalışmaları ve hazırlıkları değerlendirdik. Erciyes'i bu kışa hazırlamanın, gelecek yılara hazırlamanın keyfi de bir tafadan içimizde sürüyor. İnşallah bu proje bittiği zaman Kayseri'nin yüz akı olacak diye düşünüyoruz. Bu çalışmaların Kayseri'ye hayırlı olmasını diliyorum"dedi.
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