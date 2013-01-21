Başkan Özhaseki Erciyes'i İnceledi

AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, AK Parti Kayseri İl Başkanı Ömer Dengiz, Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem ve Boydak Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak da Erciyes'te devam eden kış turizm ve spor merkezi çalışmalarını yerinde inceledi.

Erciyes de devam eden çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkillilerden bilgi alan Başkan Özhaseki vatandaşlarla da sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Özhaseki Erciyes Projesine büyük önem verdiklerini belirterek, "Her fırsatta Erciyes'e gelerek devam eden çalışmaların geldiği son noktayı yerinde görüyorum. Erciyes Kış Turizim ve Sporları Merkezi bizim rüya projelerimizden birisi o yüzden üzerinde hassasiyetle duruyor ve mesaimizin önemli bir bölümünü buraya veriyoruz. Daha önce olduğu gibi bu hafta sonunda Erciyes'e gelerek hem çalışmaları yerinde gördük hem de vatandaşlarla sohbet ettik. Kayserili hemşerilerimizin Erciyes'de hizmete giren yeni tesisleri keyifle ve memnuniyet ile kullanması bizi de oldukça mutlu ediyor" dedi.