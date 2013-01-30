Başkan Özhaseki KTO Seçimleri İle İlgili Konuştu

Kayseri Ticaret Odası’ndaki meclis toplantısında konuşma yapan Başkan Özhaseki, odalarda seçim döneminin başladığını hatırlatarak, “Sanayi Odası’nda, Ticaret Odası’nda seçim süreci başlıyor. Hayırlı olsun. İnşallah bir arkadaşımız teveccüh edilecek ve seçilecektir. Kim seçilirse benim başımın tacı olacaktır” dedi.

Başkan Özhaseki, “Geçen seçimde de böyle oldu zaten. Tavır almayacağımızı, geriye çekileceğimizi, kim seçilirse başımıza taç edeceğimizi söyledik” diyerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Sonuna kadar beraber çalışacağımızı söyledik. Şu ana kadar 19 yıllık belediyecilik hayatımda, seçimlerin içinde Esnaf Odaları’nda, Ticaret Odası’nda değişik meslek guruplarının içine girip de müdahil olmuşluğum yok. İşte Otobüsçüler Odası bizi çok ilgilendiriyor ama hiç karışmıyorum. O arkadaşların kendi işi. Buradaki önemli olan iş arkadaşlarımızın bu işte biraz temkinli olmaları. Yani yaptıkları iş sadece basit bir seçim kazanmak veya başkasının kaybetmesi değil. Kötülüğe vesile olacak. Aradaki düşmanlığa vesile olacak konuşmalardan, tavırlardan, davranışlardan kaçınmaları, ölçülü olmaları. Böyle olursa bu işin nihayetinde Allah’ın takdir ettiği olacak. Zaten bir adam başkan olacaksa Allah’ta takdir etmişse, tüm dünyadakiler gelse onun başkanlığına mani olamaz. Yok birisi de kazanmayacaksa, kaderinde yoksa Cumhurbaşkanı’ndan aşağıdaki muhtara da yetki verilirse yine de kaybeder. O yüzden ölçüyü kaçıracak, birbirimizi üzecek işlerden kaçınmak gerek. Bu sadece Ticaret Odası için değil Sanayi Odası için, yerel ve genel seçimler içinde geçerli.

Eskiden bir sistem vardı akil insanlar veya ihtiyar heyeti vardı. Keşke böyle bir niyet varsa keyifle yapılır bu iş ve ben bu konuda üzerime düşeni yaparım.”

KTO Başkanı Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu ise yaptığı konuşmasında, “7 - 8 ay önce TOBB Bakanlar kuruluna müracaatta bulunmuştu ve bakanlıkta Ekim ve Kasım ayında yapılması gereken oda seçimlerini 2013 yılının Şubat ve Mart aylarına almıştı. Biz bu seçim satım haline girdiğimiz zaman seçimlerimize 18 - 19 gün kala dün Odalar Birliği’nden mesaj geçildi. Ticaret ve Gümrük Bakanlığına Odalar Birliği makul bir süre ertelemesini istedi. Dün de bakanlar kurulu toplantısı vardı. Bakanlar kurulu toplantısında Odalar Birliği’nin talebi karara bağlandı. Bakanlar kurulunun birinci maddesi 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve odalar ve borsalar birliği kanunun 80. maddesine istinaden yürürlüğe konulan 4.6.2012 tarihli ve 2012 3237 sayılı bakanlar kurulu uyarınca 2013 yılının Şubat ayında başlayıp Mart ayında tamamlanması gereken oda ve borsaların organlarının seçimleri 2013 yılının Mayıs ayında başlayıp Haziran ayında tamamlanır. Madde 2, 5174 sayılı kanunun 85. maddesi gereğince 2013 yılının Mayıs ayında yapılması gereken Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliğinin genel kurul dışındaki organlarının seçimlerini 2013 yılı Ağustos ayında yapılır. Bu karar yayın tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu madde hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

yürütür ve biz seçim dönemine girdiğimiz bir dönemde Mayıs ayı ve Haziran ayında seçimlerimizi gerçekleştireceğiz.”