Başkan Özhaseki: Sizlere Gıpta Etmemek Mümkün Değil

Başkan Mehmet Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki'nin ev sahipliğinde Kıranardı Kent Ormanı Şelale Restaurant'ta gerçekleşen iftara Kayseri Valisi Orhan Düzgün de eşi Gül Düzgün ile birlikte katıldı.

İlahi dinletisi eşliğinde başlayan programda Başkan Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki, çocuklarla yakından ilgilenerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

İftarın ardından koruyucu ailelere yönelik kısa bir konuşma yapan Başkan Özhaseki, "Sizlere ne kadar teşekkür etsek az. Sizler çok önemli bir görev yapıyorsunuz. Bu yavrularımıza bakıyorsunuz, onları gözetiyorsunuz. Onlara merhamet göstererek sıcacık yuvanızda ailenin o güzelliğini yaşatıyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun" dedi.

İslam dininde yetimlere ve öksüzlere ayrı bir önem verildiğini ifade eden Başkan Özhaseki, bunu Peygamber Efendimizin "Yanındaki yetime iyilik yapan kimse ile şu iki parmak gibi cennette beraber olacağız" sözüne atıfta bulunarak açıkladı ve "Ne güzel müjdeler. Allah Cennette hep beraber etsin. Hz. Peygambere komşu etsin. Doğrusu bu konuda size gıpta etmemek mümkün değil" şeklinde konuştu.

Kayseri'deki hayırseverliğe vurgu yaparak konuşmasına devam eden Başkan Özhaseki, "Kayseri olarak şanslıyız, hamd olsun çocuklarımıza yuva bulabiliyoruz. Neredeyse yurtlarımızda çocuk kalmadı ve hepsi sıcak bir yuvaya kavuştu. Ellerinize sağlık. Allah razı olsun. Sadece Kayseri'de değil dünyanın dört bir tarafındaki çocuklara yine hemşehrilerimiz bakıyorlar" diyerek Kamerun'un Maroua ve Bosna'nın Mostar şehrindeki kimsesiz çocuklara yapılan yardımları anlattı.

Başkan Özhaseki, "Allah bu güzel duyguları elimizden almasın. Emin olun bu yaptıklarımız rahmete vesiledir. Kayseri üzerinde bir rahmet, bir bereket, bir güzellik, bir huzur varsa işte bu maneviyattandır. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diyerek konuşmasını tamamlandı.

"EN BÜYÜK HAYRI YAPIYORSUNUZ"

Vali Orhan Düzgün ise Kayseri'nin hayırseverliği ile Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğunu söyleyerek "Birçok okul, sağlık ocağı, hastane ve cami yaptıran hayırseverlerimiz var. Ama bugün onların ötesinde sizler evlerinizi, yuvalarınızı bu çocuklara açarak bence çok daha büyük bir hayır yaptınız" dedi.

Böylesine anlamlı bir geceye ev sahipliği yaptığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür eden Vali Düzgün, konuşmasının sonunda 5 yaşında iken koruyucu aileliğini üstlendikleri, 6 yaşında rahatsızlanarak yatağa mahkum olan ve 10 gün önce vefat eden Mustafa Kantar'a 18 yıl boyunca büyük bir fedakarlıkla bakan Mert Ailesi'ne teşekkürlerini sunarak plaket verdi.

Konuşmaların ardından program, sema gösterileri ile son buldu.