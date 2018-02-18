Başkan Öztürk’ten AK Parti’ye ziyaret

Ak Parti Kadın Kolları Başkanlığında gerçekleştirilen ziyarette konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “AK Parti’de her zaman nöbet değişimi olur. Allaha hamd olsun hiçbir zamanda sıkıntı olmaz. Bu anlamda kendisinin çıtayı daha da ileriye yükselteceğine eminim.” dedi.

Emine Timoçin ise, ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Öncelikle başkanıma ziyaretinden dolayı teşekkür ederim. Böyle desteklerinizi görünce mutlu oluyoruz. İnşallah aldığım bu görevi layıkıyla yapacağım. Arkamda büyük bir güç var. Kocaman bir aile olduğumuzu görüyorum. Allah razı olsun. Rabbim utandırmasın” diye konuştu.

Kurum Haberi

