Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Öztürk’ten AK Parti’ye ziyaret

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı’na atanan Emine Timoçin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Öztürk’ten AK Parti’ye ziyaret
Ak Parti Kadın Kolları Başkanlığında gerçekleştirilen ziyarette konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “AK Parti’de her zaman nöbet değişimi olur. Allaha hamd olsun hiçbir zamanda sıkıntı olmaz. Bu anlamda kendisinin çıtayı daha da ileriye yükselteceğine eminim.” dedi.
Emine Timoçin ise, ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Öncelikle başkanıma ziyaretinden dolayı teşekkür ederim. Böyle desteklerinizi görünce mutlu oluyoruz.  İnşallah aldığım bu görevi layıkıyla yapacağım. Arkamda büyük bir güç var. Kocaman bir aile olduğumuzu görüyorum. Allah razı olsun. Rabbim utandırmasın” diye konuştu.
Kurum Haberi
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.