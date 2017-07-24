Başkan Uğurlu’dan ‘Basın Bayramı’ kutlaması

Uğurlu, mesajında 4 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basınında sansürün kaldırılması nedeniyle, her yıl 24 Temmuz’un "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlandığını belirterek şunları söyledi:



“Günümüzde her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğünün en temel hak olduğu görüşü, modern dünyada tartışmasız kabul görmektedir. Basın, kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma mesleğidir. Bu yönüyle demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Yazılı, işitsel ve görsel kanallar aracılığı ile yaşadığımız bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olunması, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuoyu oluşturulması gibi birçok önemli görev ve sorumlulukları üstlenmektedir.



Bu duygu ve düşüncelerle; 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışı’nın 109’uncu yıldönümü münasebetiyle, ilimizde faaliyette bulunan yerel gazete, dergi, radyo ve televizyonlarımız ve ulusal haber ajansı temsilcileri ile üstlendikleri sorumluluğun bilinciyle görev yapan değerli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı”nı candan kutlar, tüm basın mensuplarımızın habere ulaşma ve haberi kamuoyuna ulaştırma çabalarında başarılar dilerim”



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