Başkan Yıldız Masa Tenisi Maçı Yaptı

Kadir Has Spor Merkezi’nde masa tenisi maçı yapan Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, vatandaşları masa tenisi oynamaya davet etti. Yıldız, Kayserililere masa tenisini sevdirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yıldız, “Kayseri'de masa tenisi sporunu gençlere ve vatandaşlarımıza sevdirmek için onlara cazip göstermek için elimizden geldiği kadar gayret gösteriyoruz. Yapılan bu salonumuz da antrenman yapabilmek için uygun bir salondur. Bu salon ihtiyaçlarımıza yeterli bir salondur ancak salonumuzu büyütmek için gayretlerimiz devam edecektir” ifadelerinde bulundu.

Masa tenisinin her yaşta yapılabilecek bir spor olduğunu belirten Yıldız, “Bu yüzden ilköğretimden üniversite öğrencilerine ve daha ileri yaşlardaki vatandaşlarımızı masa tenisi oynamaya davet ediyorum. Salonumuzda bulunan çocuklarımız şampiyonalarda ve olimpiyatlarda önemli başarılara imza atacağı inancındayım” diye konuştu.

Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen ise, “Önemli olan gençlerimizi spor salonlarına çekmektir. Masa tenisi anlamında daha fazla kişiyi masa tenisi oynatmak, gençlerimize masa tenisi oynatmak ve masa tenisini sevdirmek önemlidir” şeklinde konuştu.