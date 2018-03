Başkan Yıldız Öğrencileri Uyardı

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Kayseri Şube Başkanı Hamza Polat ve yönetim kurulundaki öğrencilerin ziyaretinde konuşan MTTB’nin Bekir Ağabey’i Başkan Bekir Yıldız gençlere hayati şu uyarılarda bulundu,“Son günlerde ODTÜ’de yaşanan olaylar vesilesiyle bazı şeylerin altını da çizmek gerekiyor. Gençler ilk defa tanık oluyor olabilir. Fakat bu çok görülmüş, denenmiş çok bayat bir senaryo. Bu senaryodan usanmayıp aynı filmi sürekli tekrarlamak isteyenler var. Türkiye insanı kendine yeterlidir. Fakat araya fitne-fesat sokup birbiriyle boğazlaştırıp enerjinin kaybolmasını sağlayan bundan büyük menfaatler uman ve nemalanan görülmeyen kesimler var. 1960-1970-1980 ve 2000’li yıllarda kendine göre toplum mühendisliği yaparak aynı hareketleri toplum üstünde denediler ve büyük hasarlar aldık. Sağcı-solcu, ülkücü-devrimci, Kürt-Türk, Sünni-Alevi gibi bir takım değerleri kaşıyarak korkunç sonuçlar elde ettiler. Bu sonuçlar Milletimizin; ekonomik, moral, gençlik, psikoloji ve güç olarak geri kalmasına neden oldu.”

Mide, karaciğer, akciğer veya beyinden biri hasta olursa bünyenin rahat etmesinin söz konusu olamayacağı konusunda öğrencilerin dikkatini çeken Başkan Bekir Yıldız,”Sürekli içerden uğraştırıldık. Seksen-doksan yıl sürdü. Daha yeni, 2000’li yıllardan itibaren bunların bu millete dost olmayan insanlar tarafından organize edildiği çok net biçimde açığa çıktı. Fakat, insan hafızası unutmaya mahkumdur. Genç, üniversite okuyan öğrenci kardeşlerimin bu işe dikkat etmelerini istiyorum. Kendilerini yetiştirsinler. Varsa bir haksızlık, insani ölçüler çerçevesinde yıkmadan, dökmeden, kırmadan mutlaka dile getirsin. Biz, bu yanlıştan, kışkırtmadan, sahtekarlıktan dolayı on binlerce genci toprağa verdik. O bakımdan dikkat edeceğiz. Aynı senaryonun öğrenci arkadaşlarımız arasında yine oynatılmaya çalışıldığını görüyoruz. Neye karşı olduğunu, hangi kültüre, fikre, düşünceye hizmet ettiğini bilmeden genç insanın dinamikliği, birtakım kışkırtmalara maruz kalıyor. Sizler bunun farkındasınız” şeklinde konuştu.

Başkan Bekir Yıldız, şöyle devam etti, “Öğrencilik yıllarımızda olayların lüzumsuz olduğunu, gerekmediğini, kardeş kanının dökülmemesi gerektiğini anlatmada çok güçlük çektik. Bizi, korkaksınız, otsunuz gibi hakir görücü, aşağılayıcı şekilde çok suçladılar. Olaylara karışmamanın çok daha zor olduğu bir zamanda olaylara karışmadık. Kimsenin burnunun kanamasına rıza göstermedik. Mümkün olduğu kadar kendimizi yetiştirme ve kültürümüzü tanıtmakla meşgul olduk. Sizin ve bütün genç-öğrenci arkadaşlarımın şunu görmesini ve bilmesini istiyorum; bu oyun çok oynandı, çok kan döküldü, çok zayiat verildi. Aynı şeyin olmasına gönlümüz razı değil. Bunun farkına varın. Ama hiçbir zaman da pısırık bir kedi gibi bir köşede kalmayın. İnsan olarak hak nasıl talep edilir onun bilincinde de olun. Kırdığımız, döktüğümüz kendi malımız, ayağımız, kulağımız, gözümüz, elimiz, kardeşimizden başka bir şey değil. Bundan nemalanan, perdenin gerisinde, ülkenin içinde ve dışında çok değişik gruplar ve insanlar var. Onlara fırsat vermeyin. Bunun altını özellikle çiziyorum.”

Bekir Yıldız’ın MTTB ve Kayseri’nin Ağabeyi olduğunu belirterek faaliyetleri hakkında bilgiler veren Hamza Polat’a Başkan Bekir Yıldız destek olmaya her zaman hazır olduklarının sözünü vererek,”Bunlar güzel faaliyetler, yılmadan, yılgınlığa düşmeden, moral bozukluğuna sebebiyet vermeden, gücünüzün, aklınızın yettiği kadar çalışın. Bundan en çok siz, aileniz, ülkeniz, insanlık karlı çıkacak. Yapacağınız her harekette bize düşen bir şey varsa başımızı açıp koşarız. Doğru bir hareket doğru bir talep ve isabetli bir çizgi olarak gördüğümüz her şeye kalıbımızı basarız. Bu maddi bir şeyle ölçülebilecek çalışma değil. Netice olarak bu doğru çalışmaların destekçisi olmak, imkansızlıklar varsa onu gidermek bizim görevimiz” şeklinde sözlerini tamamladı.