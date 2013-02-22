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Başkan'dan Esnaf Ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Cuma namazı sonrası gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerine bu hafta da devam ederek Orta Sanayi'de bulunan esnafı dükkanlarında ziyaret etti.

Başkan'dan Esnaf Ziyareti
AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz ile birlikte Cuma namazını Orta Sanayi'de bulunan Bağkale Camisi'nde kılan Başkan Özhaseki cami çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkan Özhaseki'ye sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, kendisinden duydukları memnuniyeti ifade ederek 'ileriye doğru devam' şeklinde temennilerde bulundular.
Vatandaşlarla samimi bir ortamda ayak üstü sohbet eden Başkan Özhaseki, ardından yol boyunca dükkanlara uğrayarak esnafı ziyaret etti. Orta Sanayi esnafı da Başkan Özhaseki'nin sürekli halkın içinde olan bir başkan olduğunu ve bugün de kendilerini işyerlerinde ziyaret ederek bunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.
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tuncay 5 yıl önce

başkan birazda gençleri dinlese ne olur.ne sorunu var acaba kayserideki gençlerin! bu şehrin sosyal yonlerıyle ılgılense bıraz.gercekten asosyal bır kent.

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abdullah 5 yıl önce

evet sayın baskan hangi esnafın işyerlerimizi kapattığımızdada arkamızdan bizim veripte sizin almadığınız geriye dönük borç çıkarttığınız kale esnafının yanındamısınız karşımızda bir muhatap bile bulamadığımız bir yerin size hiç yakışıyomu verdiğiniz hakları geri almak lütfen hangi esnafın yanındasınız

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mehmet aksu 5 yıl önce

sayın başkanım kenar mahalle gözü ile baktığınız oruç reis,sancaktepe,boztepe mahallelerini ziyaret etmenizi isteriz.kayseriyi doğu, batı, kuzey istikametinde geliştirdiniz.oysa bu üç mahalleye birşey yapmadınız.saygılarımı sunar hizmetlerinizi bekleriz.

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