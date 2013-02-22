Başkan'dan Esnaf Ziyareti

Vatandaşlarla samimi bir ortamda ayak üstü sohbet eden Başkan Özhaseki, ardından yol boyunca dükkanlara uğrayarak esnafı ziyaret etti. Orta Sanayi esnafı da Başkan Özhaseki'nin sürekli halkın içinde olan bir başkan olduğunu ve bugün de kendilerini işyerlerinde ziyaret ederek bunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.
Vatandaşlarla samimi bir ortamda ayak üstü sohbet eden Başkan Özhaseki, ardından yol boyunca dükkanlara uğrayarak esnafı ziyaret etti. Orta Sanayi esnafı da Başkan Özhaseki'nin sürekli halkın içinde olan bir başkan olduğunu ve bugün de kendilerini işyerlerinde ziyaret ederek bunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.
başkan birazda gençleri dinlese ne olur.ne sorunu var acaba kayserideki gençlerin! bu şehrin sosyal yonlerıyle ılgılense bıraz.gercekten asosyal bır kent.