Başkan'dan Esnaf Ziyareti

AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz ile birlikte Cuma namazını Orta Sanayi'de bulunan Bağkale Camisi'nde kılan Başkan Özhaseki cami çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkan Özhaseki'ye sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, kendisinden duydukları memnuniyeti ifade ederek 'ileriye doğru devam' şeklinde temennilerde bulundular.

Vatandaşlarla samimi bir ortamda ayak üstü sohbet eden Başkan Özhaseki, ardından yol boyunca dükkanlara uğrayarak esnafı ziyaret etti. Orta Sanayi esnafı da Başkan Özhaseki'nin sürekli halkın içinde olan bir başkan olduğunu ve bugün de kendilerini işyerlerinde ziyaret ederek bunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.