Başkanlar 2013'ü Konuştu

Başkanlık Brifing Salonu'nda Başkan Özhaseki'nin yanısıra Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım, Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem ve İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol ile birlikte belediye yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, 2013 yılında yapılması planlanan hizmet ve yatırımlar masaya yatırıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları sürdürülen Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, Anadolu Harikalar Diyarı, Kültür Yolu, Kayseri Mahallesi vs. gibi büyük projelerin yanısıra ilçe belediyelerince yapılacak hizmetlerin ayrıntılı olarak ele alındığı toplantıda ayrıca Kaski tarafından yapılacak altyapı yatırımları üzerinde duruldu.