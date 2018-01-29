“Başkomutanımız ve güvenlik güçlerimizin yanındayız”

AK Parti Gençlik Kolları Kongresi’ne AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel ve Hülya Nergis, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve partililer katıldı.

Kongredeki konuşmasında Gençlik Kollarında, Kadın Kollarında, İlçe Teşkilatlarında, İl Teşkilatlarında hatta genel merkezde yönetimlerin değiştiğini; ancak ideallerin değişmediğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “AK Parti ve AK Partili için, AK Gençlik için önemli olan tek şey, bu vatan ve millet için çalışmaktır. Bugüne kadar bu ideal doğrultusunda çalışan herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim emeklerinden razı olsun. Bundan sonra görev alacak arkadaşlarımızın da aynı idealler ve partimizin 2023 hedefleri doğrultusunda azami gayretle çalışacaklarına yürekten inanıyorum” dedi.

Konuşmasında ülke gündemine de değinen Başkan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemiz çok önemli bir süreçten geçiyor. Ne yazık ki içimizde ve dışımızda düşmanlar var. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası içimizdeki düşmanları temizledik ve temizlemeye devam ediyoruz. Bugünlerde de yine içimizde uzantıları olan dışarıdaki düşmanları temizlemek için Afrin’e girdik. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her gün gururla izlediğimiz kararlılığı, iradesi ve liderliği; Peygamber Ocağı Ordumuzun kahramanlığı ile inşallah şer güçlerin maşası olan hain teröristleri önce Afrin’den, sonra sırada neresi varsa oradan da temizleyeceğiz. İnlerine gireceğiz, yuvalandıkları yerleri başlarına geçireceğiz inşallah. Başkomutanımız ve Kahraman Güvenlik Güçlerimizin her zaman yanındayız ve onların duacısıyız.”

Başkan Mustafa Çelik, konuşmasında gençliğin öneminden de bahsederek gençlerin kendilerini daha fazla geliştirmesi gerektiğini vurguladı. (Kurum haberi)

