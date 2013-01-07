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Başörtülü Diye Kayıt Etmediler

Kayseri’de türbanlı bir kadın, Gıda Mühendisleri Odası’na kayıt edilmediğini iddia etti.

Başörtülü Diye Kayıt Etmediler
Başörtüsü nedeniyle Gıda Mühendisleri Odası’na kayıt edilmediğini iddia eden Alime Büşra Nur Sarıoğlu Canbulut, “Başörtülü olmamdan dolayı üyelik başvuru sürecim sürün cemede bırakılmıştır. Üyelik için verdiğim fotoğrafta başı açık olarak çekilmemiş bir fotoğraf olması nedeniyle başvuru talebim reddedildi” diye konuştu.
Gıda Mühendisleri Odası’na konu ile ilgili tazminat davası açtığını dile getiren Canbulut, “Talep ettiğim manevi tazminat miktarı 25 liradır. Bir başörtüsü alabilecek miktardır. Dava sonunda kazanacağım 25 lira ile başörtüsü alacağım” ifadelerini kullandı.
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