Başsavcı Kayseri'nin Yeni Adliyesini Tanıttı

Yeni açılan Adalet Sarayında basın mensuplarına brifing veren Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Bingöl, gazetecilere konferans salonu, mahkeme salonları, güvenlik kamera salonu, yemekhane ve kafeteryaları gezdirdi. Yapılan gezi sonrası açıklamalarda bulunan Bingöl, “Nisan ayında temeli atılan Adalet Sarayımız hizmete girdi. Kayseri’ye yakışır bir Adalet Sarayı oldu. Herkese hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah böyle güzel bir yerde güzel kararlar çıkar. Burada 57 bin metrekare kapalı alanımız, var. İçerisinde 45 mahkeme salonu, 65 savcı odası, 132 güvenlik kamerası, 650 personel, kalemler, yemek salonlarımız, kafeteryalarımız, kapalı ve açık otoparkımız bulunuyor. Tabi eksiklikler çıkıyor. Yeni bina olduğu için eksikleri yavaş yavaş düzeltmeye çalışacağız. Buraya ayrıca 6 tane yeni mahkeme kuruldu. Adalet Sarayımızda danışma hizmetimizde bulunmaktadır” diye konuştu.

Başsavcı Bülent Bingöl, Kayseri Barosu'nun yaptığı tadilatlar ile ilgili sorulan sorulara ise, “Biz belirttiğimiz şekilde her şeyi yaptık. Sistemlerini de çalıştırdık ve kendilerine teslim ettik. Kendi tercihleridir. Onu Baro Başkanına sorun, benim işim değil ama yazık. Devlet bütçesinden gidiyor. Keşke baştan söyleselerdi biz o şekilde yapsaydık. Tadilatı baştan yapsalardı da devlette böyle bir harcama yapmasaydı” şeklinde konuştu.

ARAÇ VE BİSİKLET OTOPARKI SORUNU YAŞANIYOR

Hizmete giren Adalet Sarayında vatandaşların araç ve bisiklet otoparkında zorluk yaşadığı gözlemlendi.