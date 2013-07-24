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Battalgazi Mahallesindeki Gecekondular Yıkılıyor

Batallagazi Mahallesi'nde bulunan gecekondular bir bir yıkılıyor.

Battalgazi Mahallesindeki Gecekondular Yıkılıyor
Gece kondu önleme bölgesi adı altında kurulan konutların gecekondulara kadar ulaşmasının ardından gece vakti sessiz sedasız yıkım yapıldı. Melikgazi Belediyesi’nin başlattığı çalışmalar çerçevesinde görüntü kirliliği ve çarpık yapılaşma oluşturan gecekonduların yerine daha modern ve şehrin görüntüsüne yakışır vazıyette sosyal konutlar yapılıyor.
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