Battalgazi'de Bin Kişilik İftar Sofrası

Mahalle iftarları kapsamında Battalgazi Mahallesi sakinleriyle iftar programında buluşan Başkanı Memduh Büyükkılıç, Battalgazi Mahallesi Ülfet Kızıklı İlkokulu bahçesinde iftar programına katılarak Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile birlikte yemek dağıtımında bulundu.

Ramazan ayının özünde birlik, beraberlik ile paylaşma ve yardımlaşma gibi ulvi değerlerin olduğunu bu amaç ile belediye olarak mahalle iftarları ile mahalleliyi bir araya getirdiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, aynı mahallenin parçaları olan aileleri bir araya getirerek birbirleri ile tanışmalarını, dost olmalarını ve kaynaşmalarını sağladıklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin de iştirak ettiği iftar da belediye başkanları kendi elleri ile yemek servisinde bulunarak, vatandaşlar ile sohbet ettiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Battalgazi Mahallesinin köklü bir mahalle olduğunu çocukluğunun bu mahallede geçtiğini dolayısı ile anılarla dolu bir mahallede olduğunu belirterek, “Birlikte olmaktan son derece mutluyum. İftar sofraları aynı zamanda gönül sofralarıdır. Burada önemli olan birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde bir araya gelmektir. Bu birlikteliğe vesile olan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Battalgazi Mahallesindeki iftar sofrasında mahalleliler ile birlikte olan Başkan Memduh Büyükkılıç, iftar alanında bölge halkı ve özellikle ev hanımları ile gençler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı ve Erciyesspor Onursal Başkanı olmasından dolayı da mahalle çocuklarına Erciyesspor forması hediye etti.

Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikmen, Ülfet Kızıklı İlkokulu Müdürü Özcan Yıldırım ile okul idarecileri, mahalle muhtarları ve Mahalle Muhtarı Mehmet Genç’in katıldığı iftar sofrasında misafirler ile ilgilenen ve sohbet eden Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili şunları söyledi: “Ramazan ayı bereket ayıdır. Paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örnekleri sergilenir. Komşular burada pişirilen bir kap çorbayı paylaşıyor. Teravide birlikte oluyor. Özellikle toplu iftarlarda bir araya gelerek sohbet eder, tanışır ve dostluklar kurar. İftar sofraları dostlukların, arkadaşlıkların vesiledir. Bu açıdan bundan sonra mahalle iftarlarını sürekli hale getireceğiz.”

Mahalle Muhtarı Mehmet Genç, Battalgazi Mahallesine yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a mahalle halkı adına bir plaket takdim etti.