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Bayan Sürücü Bariyerlere Çarptı

Kayseri’de, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bayan Sürücü Bariyerlere Çarptı
Edinilen bilgilere göre, Nato Caddesi Serçeönü alt geçidinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden 38 D 0498 plakalı otomobil sürücüsü H.Ş. bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası araç içerisinde bulunan yolcu Y.D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen112 acil servis ekipleri yaralı Y.D.’yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)
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