Bayanlar İçin Büyük Hizmet

Bünyan Fatih Camii’nde müftülük tarafından camiye ders almaya gelen kadınların çocuklarına verilen kreş hizmeti takdir topluyor. Fatih Camii’nde her perşembe günü öğle namazı sonrasında kadınlara yönelik ders ve sohbetler verildiğini belirten cami imamı Metin Ural, “Finansmanı Cami Yaptırma Derneği'nce sağlanan kreşimizde çocuklar huzurlu vakit geçirirken, anneleri de vaize hanımın verdiği dersleri dinleme fırsatı buluyorlar. Camide kreş uygulaması ilçemizde bir ilk ve bu uygulama devam edecek. Özellikle camiye çocukları yüzünden gelemeyen kadınlara kolaylık sağlanmış olacak” diye konuştu.

Ural, söz konusu hizmetin Ramazan ayında teravih namazlarında da devam edeceğini söyledi.