BAYKAL’IN O SÖZLERiNE ÖZHASEKi VE YILDIZ’DAN TEPKi

"Sapık ne dediğini de bilmiyor"

Bakan Özhaseki, Deniz Baykal'ın "Böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın" sözlerine tepki gösterdi: "Şimdi bol bol söylüyorlar ya sümme haşa dün birisi saçmalamış öyle ‘peygamberi bile azdırır’ diye. Sapık ne dediğini de bilmiyor herhalde.

"Peygamberliğin hangi makam olduğunu bilmiyor"

Peygamberliğin hangi makam olduğunu da bilmiyor herhalde. Öyle tuhaf laflar ediyorlar. Ya sizin zihninizde iz bıraksın diye söylüyorlar bunu, ama abartarak söylüyorlar."

Taner Yıldız: 80 milyondan özür dilenmeli



Baykal’a bir tepki de AK Parti Kayseri Milletvekili ve önceki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’dan geldi. Yıldız’ın açıklamaları şöyle;

"Bir kısım muhalefetteki politikacılar yoku paylaşmaya çalışıyorlar. Şuanda konuşmasını şaşkınlıkla karşıladığımız Sayın Baykal’ın konuşmasında olduğu gibi. Biz hiçbir şekilde din üzerinden, manevi değerlerimiz üzerinden politika yapılmasını doğru bulmuyoruz. Geçen hafta yurtdışında 5 ayrı ülkede konuşma yaparken arkadaşlarımızdan bir tanesinin teklifi şu oldu. ‘Bir caminin mütemmim bir cüzü olan yerde vatandaşlarımız toplanmış onunla alakalı konuşabilir miyiz?’ dedi. Ben o ortamda konuşmanın doğru olmadığından bahsederken hepimiz için alemlere rahmet olarak yaratılan ve yaratılma vesilemiz olan Peygamber efendimizle ilgili bir mübalağalı ifade kullanacağım diye hiç yakışmayan ve hiçbir şekilde kimsenin kalbine, vicdanına, aklına, zihnine, sağ duyusuna sığdıramayacağı bir ifade ile karşı karşıya kaldık. Hemen 80 milyondan özür dilenmelidir. Ülkemizin değerleri ile şu veya bu gerekçeyle ister politik olsun ister başka gerekçe olsun oynamanın hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu söylememiz lazım."



Baykal’dan açıklama

Trabzon'da yaptığı skandal açıklamalara ilişkin konuşan Baykal, hitap ettiği peygamberin herhangi bir peygamber olmadığını söyledi.

Trabzon'da yaptığı konuşmasına değinen Deniz Baykal, "Geçenlerde bu konudaki kararlılığımı ifade etmeye çalışırken, 'Bu kadar yetki bir evliyaya bile verilmez, evliya olsa, bu yetki evliyayı da bozar' dedim. Daha sonra aynı şeyi Trabzon'da peygamber diye söyledim. 'Deniz Baykal peygambere hakaret etti' diye troller, yani maaşlı yalan kampanya yapma görevlileri, gürültü patırtı koparmaya çalıştılar." diye konuştu.

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