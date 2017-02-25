Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki göstermek için gittiği 2. Ordu Komutanlığında darbecilerin açtığı ateşle yaralanan Enes Gün, vurulduğu gün yarasına tampon olarak kullanılan kanlı Türk bayrağını evinin duvarından indirmiyor. Aynı gün kemeri ve pantolonu da kurşunlarla parçalanan Gün, o günü unutmamak ve gelecek nesillere anlatmak için hatıralarını saklıyor.



FETÖ'nün darbe girişimine tepki amacıyla 16 Temmuz sabah saatlerinde gittiği 2. Ordu Komutanlığı önünde darbeci askerlerin ateş etmesiyle karnından ağır yaralanan Gün (24), 4 kez ameliyat edildi.

İnönü Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu (BESYO) son sınıf öğrencisi Enes Gün, unutamadığı o günde yaşananları gelecek kuşaklara da aktarmak istiyor.



Gün, yaptığı açıklamada, darbe girişimini evde televizyon izlerken öğrendiğini, bunun üzerine hemen telefonda ulaştığı hocaları öğretmenleri ve arkadaşlarıyla Malatya Valiliği önüne gittiklerini söyledi.



FETÖ'nün darbe girişimine tepki göstermek için alanlara çıktıklarını, 2. Ordu Komutanlığında silah seslerini duyulması üzerine oraya gittiklerini anlatan Gün, şöyle devam etti:

"Onlardan korkmadığımızı göstermek için belediye kamyonunun üstüne çıktık. Elimizde silah, taş, sopa yokken 2. Ordu tarafından hainlerce açılan ateş sonucu ağır yaralandım. 26 gün tedavi gördüm, 4 kez operasyon geçirdim ve sağlığıma kavuştum. 15 Temmuz'u hiç unutmam, benim için çok farklı bir gün oldu. Allah bu devlete zeval vermesin. Devletimizden de milletimizden de bulunduğumuz durumdan memnunuz. Vatanımız, milletimizi, ezanımızı, bayrağımızı korumak adına Cumhurbaşkanımızın bizi alanlara davet etmesiyle dışarı çıktık. Dağın tepelerinde, binaların, okulların girişinde Türk bayrağı yerine ABD, İsrail, İngiltere bayrağı görmek istemiyoruz. Geçmişimize, şehitlerimize, atalarımıza büyük haksızlık olur. Bayrağımızı sonsuza kadar en yüksekte tutacağız. İnşallah kararlı duruşumuzla, inancımız ve imanımızla Allah bize yardım edecek." "En özel parçam" Gün, 15 Temmuz'da yaşadıklarının hala gözünün önünde olduğunu, o günü unutamadığını belirterek, anılarını da yaşatmaya çalıştığını dile getirdi.



Vatandaşların vurulduğu gün yarasına tampon olarak Türk bayrağını kullandığını belirten Gün, "Kanlı bayrak şu an benim en özel parçam oldu. 15 Temmuz günü kamyonun üzerinde vurulduktan sonra yere düştüğümde oradaki vatandaşlar yarama tampon yapmak için Türk bayrağını kullanmış. O kırmızı rengin içine benim kanım da karışmış. Benim de bir emeğim geçtiyse o bayrak için ne mutlu bana. Bayrak, parçalanmış kemer ve pantolonum daha sonra bana ulaştırıldı. Bayrak, 15 Temmuz'dan beri evimde asılı duruyor. Bayrağı ya Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğim ya da o günü unutmamak, çocuklarımıza, torunlarımızı anlatmak için sonsuza kadar bende kalacak." diye konuştu. Darbe girişimi davasına müşteki olarak katılacak Malatya'da FETÖ 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ilgili 7 Mart'ta görülecek davaya müşteki olarak dahil olacağını belirten Gün, davanın görüleceği tarihte mahkemede olacağını dile getirdi.