Bayramda eti ve tatlıyı sınırlayın!

Uzmanlar tarafından "Kurban Bayramı'nın ilk kahvaltısı kurban etiyle yapılmalı" düşüncesinin sağlık açısından uygun olmadığı vurgulandı. Kurban kesildikten sonra etin 24 saat dolapta bekletilerek tüketilmesi daha doğru olacağı belirtilen açıklamada şu hususlara dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı:

“ Et dinlendirilmeden pişirildiğinde yeterince yumuşamadığı için yedikten sonra hazımsızlık ve şişliğe neden olacaktır. Bunun dışında dinlendirilmeden tüketilmek istenen kurban etinin pişmesi de uzun zaman alarak kahvaltının çok geç saatlere kalmasına neden olacaktır. Bu gecikmeyle düşen kan şekeri, doygunluk hissinin geç olmasına ve kahvaltıda fazla miktarda besin tüketimine yol açacaktır.”

Özellikle tansiyon, diyabet ve kalp hastalığı olanlar dikkat!

Yanlış beslenmenin sağlık açısından önemli zararları ise şu şekilde sıralandı:

“Bayramın birinci günü kurbanın kesilmesinden sonra et tüketimi uzun bir süre devam etmektedir. Bu noktada tek yönlü beslenmek mide, bağırsak sorunları, kansızlık ve yeme bozukluklarına neden olabilir. Özellikle, tansiyon, diyabet, böbrek ve kalp rahatsızlığı olan kişilerde fazla et tüketimine bağlı olarak; yağ alımlarının artması, çarpıntı, tansiyon veya kan şekeri değerlerinin yükselmesi gibi ciddi sağlık sorunları oluşabilir. Yağ ve proteinden zengin, posa içeriği düşük olan etin sindirimi, diğer besin gruplarına göre daha zordur. Bu sebeple fazla tüketimi sindirim sistemi problemlerine neden olabilir. İshal, mide ağrısı ve mide bulantısı kurban bayramında karşılaşılan sağlık sorunlarının başında gelir. Bayramda yaşanan diğer bir sorun ise, hızlı kilo artışıdır. 4 gün süresince et ve beraberinde tatlı tüketimi artarken, sebze ve meyvenin az yenmesi ve hareketsizlik kilo alımına yol açmaktadır.”

Bilinçli bir beslenme programı uygulanmalı

Güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlanılması gerektiği belirtilen açıklamada; “Sağlıklı kahvaltı bayramın olmazsa olmazıdır. Ancak tercih edilen kahvaltı içeriği de çok önemlidir. Börek, poğaça, kızartma gibi ağır yiyecekler değil; daha hafif peynir, zeytin, haşlanmış yumurta, söğüşle zenginleştirilmiş bir menü seçilmelidir. Tatlı tüketimi oldukça sınırlandırılmalı, şerbetli ağır tatlılardan kaçınılmalıdır. Ana öğünlerden birinde sebze yemeği seçilmeli pilav, makarna, börek gibi karbonhidrat ve yağ içeriği yüksek yardımcı yemeklerden uzak durulmalıdır. Ana öğünlerde bu tür yardımcı yemekler yerine; tam buğday, kepek ve çavdar ekmeği tercih edilmelidir. Bayramda yeterli miktarda et tüketirken farklılık yaratmak için, yoğurt, salata veya zeytinyağlı sebze ve meyve tercihlerine de özen gösterilmelidir. Et pişirme yöntemi olarak kavurma tercih edilmeli, et yağlı ise kavurma sırasında ayrıca yağ eklenmemelidir. İkram porsiyonları küçük tutulmalı ve yeme konusunda ısrardan kaçınılmalıdır. Günlük 2-2,5 litre su içilmeli, aşırı çay ve kahve tüketiminden kaçınılmalıdır. Yemeklerle birlikte gazlı içecekler yerine; ayran veya az şekerle hazırlanmış komposto veya hoşaf içilmelidir. Ev yapımı az şekerli limonatalar, kompostolar ve soğuk bitki çayları da sağlıklı ikram seçeneklerindendir.” denildi.

Kurum Haberi