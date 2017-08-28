Bayramınız acıya dönüşmesin

Bayramları bayram yapanın ailelerin bir araya gelmesi olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, özellikle trafik terörünün can ve mal kaybına neden olduğunu belirterek şu açıklama da bulundu:

“Kurban bayramı süresince 5 günlük tatil süresince bayramını sevdikleri ile memleketinde yapmak üzere karayolu ile yola çıkanları bir kez daha uyarıyorum. Lütfen hız yapmayınız ve trafik kurallarını uygulayınız. Trafik kazalarının büyük bir sebebi dikkatsizlikten ve aşırı hız neden olmaktadır. Bu neden ile bu mutlu ve sevinç günleri acıya dönüştürmek için araç kullanan herkesi kurallara uymaya davet ediyor ve herkese iyi bayramlar diliyorum.”

Kurum Haberi

