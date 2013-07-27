Bayramlık Şekerler Görücüye Çıktı

Kayserili şekerci Hamdi Çarşıbaşı, Ramazan Bayramı için gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirterek, ''On bir ayın sultanı Ramazan ayının içindeyiz. Esnaflar olarak da Ramazan hazırlıklarımızı yaptık, bitirdik. Şimdi de Ramazan Bayramı hazırlıklarına başladık. Halkımız da yavaş yavaş şeker almaya başladı” dedi.

Esnaf olarak Ramazan Bayramı şekerlerini, çikolatalarını, tatlılarını ve lokumlarını halkın hizmetine sunduklarını söyleyen Çarşıbaşı, ''İşyerimizi düzenledik. Vatandaş şu anda havaların sıcak olmasından dolayı daha tam şeker taleplerine başlamadı. Havalar sıcak, muhafazasında sıkıntı olur diye beklemedeler. Biz de bayrama yakın işlerin açılacağını ümit ediyoruz. İnşallah hayırlısı olsun, bekliyoruz'' diye konuştu.



“GURBETÇİLERİMİZİ BEKLİYORUZ”

Şekerci Hamdi Çarşıbaşı, geçtiğimiz yıllardaki yaz tatillerinde ve bayramlarda gurbetçilerin yoğun olarak memleketlerine geldiğini ve yaptıkları alışverişlerle ekonomide bir canlanmaya sebep olduklarını kaydetti. Çarşıbaşı, ''Beklediğimiz gurbetçiler henüz tam manasıyla gelmedi. İzinlerinin Ramazan’a denk gelmesinden dolayı şu anda geçen seneler kadar gurbetçi yok. Ama Ramazan’dan sonra gurbetçilerimizi bekliyoruz. İnanıyoruz ki onların gelişi piyasada bir hareketlilik sağlayacaktır” dedi.

Şeker fiyatlarında geçen yıl ile bu yıl arasında fazla bir fiyat farkı oluşmadığını belirten Çarşıbaşı, ''Geçen seneyle bu sene arasında şeker fiyatlarında öyle uzun boylu bir fark yok ama ufak tefek bir fiyat farkı var'' ifadelerini kullandı.

Fiyatların artmasına bazı etkenlerin neden olduğunu söyleyen Çarşıbaşı, ''Onda da maliyetlerin artmasından dolayı, yakıt giderleri, işçi giderlerinden dolayı 1-2 lira kıymetsiz fiyat farklılıkları var. Çok öyle yüksek bir fiyat artışımız yok geçen seneyle bu sere arasında'' diye konuştu.