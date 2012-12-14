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Bebeğini Dövmekle Suçlanan Baba Cezaevine Konuldu

Kayseri'de 2.5 aylık bebeğini dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alınarak mahkeme tarafından tutuklanan baba A.O.K., cezaevine gönderildi.

Bebeğini Dövmekle Suçlanan Baba Cezaevine Konuldu
Dün sabah doktorların yaptığı kontrolde 2.5 aylık B.K.'nin vücudunda morluk ve kafa tasında çökme olduğu belirlenmiş, Hastane yetkililerinin olayı polise bildirmesi üzerine ifadesi alınan anne Ö.K, "bebeği eşi A.O.K'nin dövdüğünü" söylemesi üzerine baba gözaltına alınmıştı.

Mahkeme tarafından tutuklanan A.O.K., polis ekipleri tarafından adliyeden çıkarılarak Kayseri Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. (İHA)
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